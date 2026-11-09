Guidonia, mense scolastiche: maxi-appalto da 7,6 milioni di euro e svolta ambientale. Il piano del Comune fino al 2027

Una mensa scolastica a «ridotto impatto ambientale», capace di coniugare la salute dei più piccoli con il rispetto del pianeta, e blindata da un piano finanziario che ne garantisce la continuità per i prossimi anni. È questa la novità che accompagna il nuovo anno scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie del territorio di Guidonia Montecelio. Il Comune guidato dal sindaco Mauro Lombardo, ha infatti formalizzato in questi giorni gli ultimi passaggi contabili e amministrativi per l’affidamento del maxi-appalto triennale della refezione scolastica alla società Innova Spa., per un valore complessivo che sfiora i 7,6 milioni di euro.

La macchina amministrativa dell’ente, guidata dal dirigente ad interim dell’Area VII (Servizi Educativi e Cultura), l’avvocato Aldo Cerroni, con la determina 201 del 30 ottobre scorso, ha approvato un’anticipazione finanziaria di circa 500mila euro a favore dell’azienda partner. Si tratta di una boccata d’ossigeno per le casse dell’operatore, prevista dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che serve a sostenere le ingenti spese iniziali di logistica, approvvigionamento e personale alla ripartenza delle cucine. Le somme saranno interamente recuperate dalle casse comunali nel corso del 2027 tramite trattenute mensili sulle fatture del servizio. In questo modo Palazzo Guidoni mette in sicurezza un servizio pubblico essenziale rivolto ai minori, tenendo al riparo i conti pubblici grazie a una solida polizza fideiussoria a tutela del patrimonio comunale.

Ma che cos’è una mensa a “ridotto impatto ambientale”? Lontano dai vecchi cliché della ristorazione collettiva, il nuovo servizio introduce a Guidonia i cosiddetti CAM (Criteri ambientali minimi) definiti dal Ministero dell’Ambiente. Mangiare a scuola non sarà più solo un momento di pausa, ma una vera e propria lezione di ecologia applicata. Il servizio a “ridotto impatto ambientale” si basa su cinque pilastri. La filiera corta e biologico: almeno il 40% degli alimenti deve provenire da agricoltura biologica e una quota significativa deve essere a “chilometro zero” o da filiera corta. Questo significa frutta e verdura fresche di stagione, meno emissioni di CO2 dovute ai trasporti e sostegno all’economia agricola locale del Lazio; guerra alla plastica usa e getta, con l’addio a piatti, bicchieri e posate in plastica monouso nei refettori. Il servizio prevede l’utilizzo di stoviglie lavabili e riutilizzabili o, dove non possibile, di materiali completamente biodegradabili e compostabili; lotta allo spreco alimentare, con cui vengono introdotte precise strategie per monitorare ed evitare che il cibo finisca nella spazzatura, incentivando la redistribuzione delle eccedenze a fini sociali o la corretta differenziazione della frazione organica.

L’uso di detersivi ecologici e trasporti puliti, consentirà la pulizia dei locali e delle stoviglie esclusivamente con prodotti a marchio Ecolabel, privi di sostanze tossiche per l’ambiente. Inoltre, i mezzi utilizzati per trasportare i pasti caldi dal centro di cottura alle singole scuole sono veicoli a basse emissioni. Infine, la garanzia che che il pesce sostenibile somministrato ai bambini provenga esclusivamente da attività di pesca sostenibile certificata, per non impoverire i mari, mentre la carne segua rigidi standard di benessere animale.

Con un costo per singolo pasto fissato a 5,71 euro, il Comune non ha solo “acquistato” un servizio di ristorazione, ma ha investito sul futuro delle nuove generazioni. Un piatto alla volta, i piccoli studenti di Guidonia Montecelio impareranno che difendere la terra comincia proprio da quello che mettono nel piatto. Questo l’obiettivo dell’amministrazione.