Primavera 3 del Guidonia Montecelio a Potenza dopo la goleada al Giugliano

Si disputa oggi la settima giornata del campionato di Primavera 3 con il Guidonia Montecelio 1937 Fc di scena a Potenza.

I rossoblù sono reduci dal convincente 6-1 in casa del Giugliano e sperano di trovare continuità per risalire la graduatoria. Nell’ultimo turno sono andati a segno: Scandi su rigore, D’Ambrogio di testa sul cross di Scandi, Di Fiore di rapina, Fontana su altro servizio di Scandi, lo scatenato Scandi per la doppietta personale con una conclusione sotto l’incrocio dei pali, un diagonale di Coluzzi e un colpo di testa di Serapiglia sugli sviluppi di un corner.

L’undici della Primavera 3 del Guidonia Montecelio 1937 Fc contro il Giugliano (foto Antonio Giovannercole)

“Nelle partite precedenti avevamo fatto delle buone gare ma avevamo raccolto di meno rispetto a quanto meritato chiaramente a causa di nostri errori. Avevo chiesto ai ragazzi l’atteggiamento giusto fin dai primi minuti e il risultato ci ha dato chiaramente ragione. Fare sei gol non è mai facile e fa ben sperare per i prossimi incontri. Potenza è un campo impegnativo, ci aspettano 90 minuti di agonismo. Stanno tornando dei giocatori tra i convocati, la rosa è ampia e uno degli obiettivi è quello di coinvolgere tutti quanti”, le dichiarazioni dell’allenatore Tommaso Rocchi.

La classifica ora ha un altro aspetto ed è molto corta. Lo stesso Potenza naviga sempre nelle stesse acque, con un punto di meno della squadra guidoniana: sei a cinque dopo sei turni.

Calcio d’inizio della settima giornata alle 14:30. Dirige l’incontro Gaia Caprara di Venosa, assistenti Giuseppe Grande e Mario Sinisgalli di Moliterno.