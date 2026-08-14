Guidonia, l’arte contemporanea entra al Museo Lanciani con una mostra innovativa: in arrivo anche due nuovi videoproiettori 

Il contemporaneo incontra l’antico. E lo fa nel cuore del suo museo simbolo. La giunta comunale di Guidonia Montecelio, nella seduta di mercoledì 12 agosto, ha infatti approvato le linee d’indirizzo del progetto espositivo “La Forma in Divenire”, la mostra d’arte promossa dall’associazione Avatar Aps che dal 1° al 30 aprile 2027 animerà le sale del Museo Civico Archeologico “Rodolfo Lanciani”.

Una scelta che l’amministrazione rivendica come parte di una strategia precisa. Fare del Museo Lanciani non solo un luogo di conservazione del patrimonio archeologico, ma un presidio vivo, aperto alla produzione artistica contemporanea e all’innovazione tecnologica. La proposta, protocollata lo scorso 20 luglio dall’associazione guidoniana di via Romana, ha già incassato il parere favorevole del direttore scientifico del museo, Zaccaria Mari. Nella sua mail del 30 luglio, Mari ha riconosciuto che, sebbene la mostra non affronti temi strettamente archeologici, contiene “elementi di rielaborazione che si collegano all’antico e si rifanno ad aspetti della cultura locale” e che, più in generale, rafforza la missione istituzionale del museo contribuendo alla sua promozione.

Avatar Aps non è un nome nuovo per il Comune. È la stessa associazione che da tempo, in forza di una convenzione, garantisce con attività di volontariato gratuita l’ampliamento dell’apertura al pubblico della biblioteca comunale di Montecelio. Un’esperienza positiva che l’Ente cita ora come garanzia di “serietà organizzativa e continuità”. La mostra sarà totalmente gratuita per i cittadini, negli ordinari orari di apertura del museo. L’organizzazione, gli allestimenti e ogni responsabilità, compresi eventuali danni, saranno interamente a carico dell’associazione. Al Comune il compito di concedere il patrocinio e l’uso dei locali, con tanto di logo cittadino sui materiali di comunicazione.

Ma la delibera, approvata su proposta dell’assessore alla Cultura Michele Venturiello (è la n.103) contiene un secondo punto, destinato a rimanere anche dopo la chiusura della mostra. Su suggerimento della stessa Avatar, l’Area VII Servizi Educativi e Cultura acquisterà nuove apparecchiature per la videoproiezione. Non un semplice accessorio per “La Forma in Divenire”, spiega l’atto, ma un investimento stabile. I proiettori, per una spesa massima di 2.000 euro, entreranno a far parte del patrimonio comunale e resteranno in dotazione al Museo. L’obiettivo è dotare il Rodolfo Lanciani di uno strumento oggi indispensabile per mostre immersive, conferenze, attività didattiche e percorsi di formazione, evitando in futuro il ricorso continuo e costoso ai noleggi esterni. “Un investimento permanente finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche comunali”, si legge nella delibera, che risponde a criteri di “economicità, efficacia ed efficienza”.