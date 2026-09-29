L’Italia torna a vincere e divertire, quattro gol alla Turchia

L’Italia disputa una delle migliori partite degli ultimi anni e sotto la pioggia torrenziale di Bursa batte con un roboante 4-1 la Turchia tornando inaspettatamente in corsa per le finali della Nations League. Momento difficile per il collega ed ex compagno di squadra di Mancini, Vincenzo Montella, fischiato dai tifosi della Turchia che chiedono a gran voce le dimissioni.

Il primo tempo è uno spettacolo con Bastoni che al 9’ indirizza sotto la traversa un corner rasoterra leggermente deviato, nonostante la marcatura l’azzurro riesce ad indirizzare sotto il montante alto. Il raddoppio al 22’ con Frattesi che raccoglie una corta respinta di Altay e deposita in rete a completamento di una manovra di alta qualità. Tris al 27’ al termine di un’altra azione spettacolare con il debuttante Kayode che piazza la sfera sull’assist di Pio Esposito. Kayode si mette in mostra per le sue falcate, la precisione nei passaggi, la forza fisica e le rimesse laterali di 30 metri. La reazione della Turchia arriva all’inizio della ripresa e Baris Ylmaz accorcia le distanze con un tap-in facile. Ma al quinto del secondo tempo colpisce Pio Esposito che ribadisce di testa e in tuffo in rete dopo il palo colpito da Tonali. Al 27’ prova a segnare anche Cambiaghi con un diagonale che Altay blocca in due tempi. L’Italia controlla e decide di gestire il risultato. Si rivede Scamacca in attacco e c’è spazio anche per Doumbia.

La vittoria della Francia sul Belgio ci permette di agganciare in classifica i Diavoli Rossi che restano avanti per la vittoria nello scontro diretto ma ci sono ancora quattro partite prima della fine del girone ed il secondo posto torna possibile. Ricordiamo che accedono ai quarti di finale della competizione europea della Nations League le prime due classificate dei quattro gironi. Venerdì notte di grande calcio a Parigi per la terza giornata.

“Su un campo pesante, l’Italia ha giocato bene e sono felice per i calciatori perché se lo meritano. Agli attaccanti avevo chiesto dei movimenti precisi: a Sebastiano Esposito di allargarsi e a Raspadori di posizionarsi dietro a Pio Esposito. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà in più. La strada è lunga”, sottolinea il commissario tecnico Roberto Mancini.

La serata del 28 settembre ha regalato altre due belle storie di calcio: la presenza contemporanea nell’undici titolare dei due fratelli Esposito (non accadeva dagli anni 2000 con i fratelli Inzaghi) e la maglietta regalata da Calafiori al termine della partita ad un giovane tifoso con un video che sta facendo il giro del web.