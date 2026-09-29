Guidonia, torna il “Villaggio di Natale” itinerante: la quinta edizione sarà a Villanova

Dopo Villalba, Colle Fiorito, la Città di Fondazione e Marco Simone, il Natale cambia ancora quartiere. La quinta edizione del “Villaggio di Natale” di Guidonia Montecelio si farà a Villanova.

Lo ha deciso la giunta comunale con la delibera n. 109 del 3 settembre, pubblicata il 24 settembre, ed ora resa esecutiva con la determina dirigenziale dell’Area VII Servizi Educativi e Cultura (la n.176) firmata il 25 settembre dal dirigente Aldo Cerroni. Un appuntamento ormai diventato tradizione, nato nel 2022 con l’obiettivo – come recita l’indirizzo originario – di far ruotare le luminarie e gli eventi nelle diverse circoscrizioni della città, animando il territorio e sostenendo il commercio locale. Tradizione confermata di anno in anno e che nel 2026 punta sul quartiere più popoloso del comune.

Dove e quando

La finestra è quella classica delle festività. Orientativamente dal 4 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, con l’obbligo per chi organizzerà l’evento di garantire almeno quindici giorni di apertura, anche non consecutivi, che includano tutti i fine settimana e i festivi.

Cuore del villaggio, sarà l’area compresa tra via Cavour, via Capponi, via Carlo Alberto e Largo Liborio Romano, destinata alle strutture stabili, alle casette in legno, alle luminarie e alle attrazioni. Per gli allestimenti mobili e temporanei – spettacoli, animazione di strada, mercatini – è stata individuata Piazza San Giuseppe Artigiano, con l’unico limite delle giornate di mercato settimanale. Il bando, però, lascia aperta la possibilità di proporre una diversa collocazione, purché sempre all’interno di Villanova e previa approvazione del Comune. L’ingresso sarà gratuito, come sempre. A pagamento resteranno solo le giostre e l’eventuale pista di pattinaggio.

Bando da 40 mila euro, si cercano proposte

Il Comune ha già messo sul piatto le risorse: 40 mila euro, Iva compresa, prenotati sul bilancio 2026 al capitolo 4065/56. Sarà questo il tetto massimo riconoscibile al soggetto che vincerà la selezione. Il corrispettivo verrà erogato solo alla fine, dopo la verifica della regolare esecuzione. Alla somma stanziata dall’Ente Locale si potrebbero aggiungere i 30mila euro resi disponibili, come ogni anno, dalla Regione Lazio quale contributo straordinario riconosciuto ai Comuni, portando il totale di spesa di 70mila euro.

L’avviso pubblico, con i suoi allegati – la domanda di partecipazione e le linee guida per la proposta progettuale è da oggi pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio. Possono partecipare associazioni, comitati, associazioni di promozione sociale, enti del Terzo Settore e operatori economici. Unico requisito tassativo per tutti, essere iscritti al MEPA o alle piattaforme di approvvigionamento digitale dell’Ente.

A valutare le proposte sarà una commissione apposita nominata dall’Area VII, sulla base dei criteri di qualità già fissati nel 2022 e confermati nelle edizioni successive. L’affidamento andrà a chi otterrà il punteggio più alto. Responsabile Unico del Progetto è stato nominato il funzionario Corrado Cardoni.

Gli oneri saranno tutti a carico dell’organizzatore, dalle assicurazioni alla SIAE, dalla sicurezza alla guardiania delle aree. Il Comune metterà a disposizione gratuitamente il suolo pubblico, le utenze dove disponibili, lo stemma cittadino e l’esenzione dal Canone Unico per affissioni e pubblicità. Niente diritti SUAP, essendo un’iniziativa promossa direttamente dall’Ente.

In sottofondo, nella determina, resta la partita dei fondi extra. Ma l’Area VII è stata incaricata di attivarsi per intercettare eventuali contributi regionali o statali per gli eventi natalizi. Se dovessero arrivare, l’amministrazione fa sapere che potranno essere usati, con atti successivi, per ampliare il programma con altri spettacoli e animazioni dentro il Villaggio. Per ora, però, non costituiscono un diritto per chi si aggiudicherà il bando.