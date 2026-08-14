Tivoli, rifiuti: nominato il nuovo Cda di Asa Spa. Alla guida, staffetta tra ingegneri. Pietrangeli sostituisce Girardi

Si volta pagina all’Asa Tivoli Spa, la società partecipata che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti in città. Con una nota ufficiale, Palazzo San Bernardino ha annunciato la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Si tratta di un passaggio definito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi come “importante per proseguire il lavoro condiviso sul fronte della gestione dei rifiuti”, al termine di un percorso che ha visto Comune e Asa impegnati fianco a fianco in un’opera capillare di sensibilizzazione durata oltre 12 anni.

Alla guida del nuovo Cda è stato nominato Presidente l’Ing. Pierluigi Pietrangeli. Al suo fianco siederanno il Prof. Antonio Pisapia e l’Ing. Francesca Leo.

Una squadra nuova chiamata a raccogliere un’eredità pesante, fatta di numeri che il Comune rivendica come un successo, la città di Tivoli ha infatti raggiunto il 78% di raccolta differenziata. Un risultato, sottolineano da Palazzo San Bernardino, che “testimonia i progressi compiuti, ma indica anche la necessità di proseguire in questa direzione”. La linea è quindi tracciata : “Consolidare questi risultati significa continuare a investire nell’educazione ambientale, migliorare i servizi e favorire una collaborazione sempre più responsabile da parte di cittadini e attività del territorio”. Un lavoro costruito negli anni attraverso campagne informative nelle scuole, nei quartieri e con le attività commerciali, puntando con decisione sulla cultura del conferimento corretto.

Inevitabile, in questo passaggio di consegne, il bilancio di quanto fatto finora. L’amministrazione ha voluto rivolgere un ringraziamento all’Ing. Francesco Girardi, che ha guidato la società nella sua fase di rilancio. “Con visione professionale e capacità gestionale – si legge nel comunicato – ha trasformato un’idea complessa e ambiziosa in una realtà solida e riconosciuta”. Accanto a lui, ricordato anche l’Ing. Emilio Engst, tecnico stimato per competenza e umanità. Due figure che, nel loro diverso ruolo, sono state determinanti per il cambio di passo nella gestione dei rifiuti a Tivoli dal 2014 in poi e per la promozione di una cultura più profonda del rispetto ambientale. Ai nuovi componenti del Cda e del Collegio sindacale l’augurio di buon lavoro da parte di tutta l’amministrazione comunale