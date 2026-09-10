Villa Adriana, scoperta una rara testimonianza di un antico rito romano

Nell’area compresa tra l’Anfiteatro e il banco di tufo a Villa Adriana è stata ritrovata una lastra di marmo di 40 per 35 centimetri. Tale lastra presenta un’iscrizione ed è una testimonianza diretta di un antico rito romano. L’iscrizione si riferisce ad un “fulgur submanium”, cioè un fulmine attribuito alla divinità romana dei fulimi notturni Summano. Le indagini archeologiche condotte dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo hanno permesso di ritrovare questa lastra nella sua posizione originaria.

La spiegazione del rito

Come riportato dal comunicato dell’Istituto Villae “Secondo gli archeologi, il complesso è collegato

alla sacralizzazione rituale del luogo colpito dal fulmine e la struttura potrebbe costituire il segnacolo

o la delimitazione di un bidental, lo spazio sacro connesso a questo tipo di evento. Nel mondo

romano il luogo raggiunto dalla folgore era infatti considerato religiosus, consacrato dall’intervento

della divinità: le tracce materiali colpite dal fulmine venivano raccolte e deposte nella terra,

accompagnate da formule rituali e sacrifici. È a questa pratica di deposizione e sepoltura che si

riferisce l’espressione fulgur conditum”.

Il ministro della Cultura in visita a Villa Adriana

Alessandro Giuli, ministro della Cultura, si è recato in visita nel luogo del ritrovamento assieme al sindaco di Tivoli Marco Innocenzi, al direttore dell’Istituto Villae Alberto Samonà e agli archeologi impegnati nella ricerca con il direttore dei lavori Fabio Giorgio Cavallero.

“Villa Adriana aggiunge oggi un nuovo, eccezionale tassello a questo orizzonte religioso, ancora conservato nel suo contesto originario. È la capacità dell’archeologia di restituirci, attraverso le tracce materiali, pensieri, riti e forme della relazione con il divino”. Lo ha dichiarato il ministro Giuli in seguito al rinvenimento della lastra di marmo.