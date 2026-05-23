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Luca D’Ortenzi è il nuovo campione d’Europa dei mediomassimi: la Guidonia Boxing Night è un successo

Emanuele Rossi
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Emanuele Rossi
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Luca D'Ortenzi - Guidonia Boxing Night
Luca D'Ortenzi - Guidonia Boxing Night

Al Palasport di Guidonia Montecelio è stata scritta la storia. Il pugile di Pietralata Luca D’Ortenzi si è laureato campione d’Europa dei pesi mediomassimi fino a 79.1 kg. L’atleta ha battuto il polacco Robert Parzeczewski, dominando dal primo round sino all’ultimo. Il match si è concluso all’undicesima ripresa, quando l’italiano ha messo a terra l’avversario con un secco KO. Davanti al caloroso pubblico di casa D’Ortenzi si supera vincendo contro un pugile da 35 vittorie e appena 2 sconfitte.

Luca D’Ortenzi ha cambiato tre categorie di peso, è partito da Guidonia da dilettante con il maestro Simone Autorino della Roma Est Boxing Club 14 anni fa e al Palasport ha concluso un lungo percorso con un titolo europeo. Ai nostri microfoni ha detto: “La mia è stata un’impresa. Ci siamo preparati bene, sono maturo e ancora solido. Recuperiamo e ci faremo trovare pronti per qualunque opportunità. Dedico la vittoria al maestro Simone, mi ha dato fiducia quando non credevo in me. La dedica va anche a mia moglie, mi dà stabilità e così faccio combaciare lavoro e palestra. Io non vivo di pugilato, è una grande passione. L’avevo solo sognato così bello, è stata una serata incredibile”.

Presenti all’evento anche il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, l’assessore Cristina Rossi e i consiglieri che hanno contribuito all’organizzazione della serata: Arianna Cacioni, Rosa Nuzzo e Mario Lomuscio.

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