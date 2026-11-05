Guidonia, il Comune “acquista” dieci disinfestazioni contro il West Nile virus: affidamento diretto da 36mila euro

Dieci disinfestazioni lampo contro il West Nile virus. Il Comune di Guidonia Montecelio interviene dopo le segnalazioni arrivate dalla Asl Rm5 e attiva, con una determina (la n.129) firmata il 23 ottobre dal dirigente dell’Area VIII Ambiente Flavio Fabbietti, un piano straordinario di interventi da eseguire entro le 24 ore dalla chiamata.

L’affidamento, per un valore complessivo di 35.936,32 euro Iva inclusa, è stato assegnato con procedura diretta ai sensi dell’articolo 50 del nuovo Codice degli Appalti alla ditta Fe.Mar. Srls di Grottaferrata. A convincere l’amministrazione, oltre all’offerta economica – ribasso del 2% su una base d’asta di 36.600 euro – è stata soprattutto l’urgenza sanitaria.

Il protocollo è quello dettato dal Piano nazionale di prevenzione delle arbovirosi. Trattamenti larvicidi mirati, da effettuare in un raggio di 200 metri dal domicilio dei pazienti segnalati, utilizzando il Bacillus thuringiensis, il batterio previsto dall’allegato 8 del piano ministeriale 2020-2025, considerato a basso impatto ambientale. Ridotto al minimo, per espressa indicazione tecnica, il ricorso ai trattamenti adulticidi.

Nel provvedimento, che vale anche come determina a contrarre, il dirigente dell’Area Ambiente motiva la scelta dell’affidamento diretto e la deroga al principio di rotazione con tre argomentazioni. L’estrema e indifferibile urgenza imposta dalle direttive Asl, la necessità di bloccare la catena di trasmissione del virus trasmesso dalla zanzara Culex, e la conoscenza capillare del territorio da parte dell’operatore già attivo a Guidonia su caditoie, focolai larvali e zone critiche.

“La struttura del mercato locale e la necessità di un’immediata risposta operativa – si legge nella determina – non consentivano l’espletamento di una prolungata indagine di mercato senza esporre la popolazione a gravi e irreparabili rischi per la salute pubblica”.

La procedura si è svolta sulla piattaforma di e-procurement comunale Traspare. Invitata con lettera dell’8 ottobre, la società ha presentato la propria offerta entro il termine del 13 ottobre. Verificata la regolarità contributiva e fiscale tramite il “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico”, il Responsabile unico del procedimento (Rup), sempre l’architetto Flavio Fabbietti, ha dato il via libera.

I costi – 26.656 euro per il servizio, 2.800 euro per gli oneri di sicurezza, più Iva – troveranno copertura sul capitolo di bilancio dedicato a derattizzazione e disinfestazione del territorio. Il contratto sarà stipulato con lettera commerciale firmata digitalmente e prevede il pagamento in un’unica soluzione al termine dei dieci interventi, previa verifica dei report di inizio e fine lavori.

Un intervento, sottolineano dal Comune, “equo, congruo e vantaggioso per l’Ente”, nato per rispondere a un’emergenza che quest’estate ha visto una recrudescenza dei casi di West Nile in tutto il Lazio.