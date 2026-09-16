Guidonia, a Pichini la prima “Zona a Velocità Limitata 30 Km/h”: pedoni protetti e automobilisti avvisati

Basta corse in auto a Pichini. Il quartiere a ridosso della Palombarese cambia e diventa una “Zona Residenziale” a velocità limitata. Lo stabilisce l’ordinanza n.318 del 15 settembre 2026, firmata dal comandante della Polizia Municipale, dirigente Paolo Rossi, che istituisce la prima “Zona 30” prevista dalla delibera di giunta n.106 del 6 agosto.

Un provvedimento atteso dai residenti, che da mesi segnalavano una situazione diventata insostenibile. Sopralluoghi e analisi della viabilità hanno confermato le criticità: velocità elevate, soprattutto in via Gian Lorenzo Bernini, via Tiziano Vecellio e via Borromini, carreggiate strette dove auto, biciclette e pedoni sono costretti a contendersi lo spazio, e un’alta densità di persone a piedi, anche in prossimità di attività commerciali e scuole.

Da qui la scelta dell’amministrazione comunale, in linea con le direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del febbraio 2024 e con le Linee guida per la sicurezza stradale urbana. L’obiettivo, si legge nell’ordinanza, è “adottare provvedimenti di moderazione del traffico atti a tutelare le utenze deboli e privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità del quartiere, residenziali, commerciali, ricreative, scolastiche, facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato”.

Ma cosa cambierà, in concreto? In tutte le strade interne alla circoscrizione di Pichini scatterà il limite di 30 chilometri orari. Non un semplice cartello di velocità, ma un regime di circolazione diverso. La “Zona Residenziale”, come definita dall’articolo 3 del Codice della Strada, è infatti “zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente”.

La nuova disciplina entrerà in vigore non appena sarà installata la segnaletica, affidata all’Area VI Lavori Pubblici del Comune. Due i varchi principali individuati: all’ingresso del quartiere, in via T. Vecellio all’intersezione con via Formello e in via Bernini all’intersezione con via Palombarese, verranno collocati il cartello di “Zona Residenziale” (Figura II 318) e quello di “Zona a Velocità Limitata 30 Km/h” (Figura II 323/a).

Negli stessi punti, in uscita, saranno installati i cartelli di “Fine Zona Residenziale” e “Fine Zona a Velocità Limitata”. A far rispettare il provvedimento saranno gli agenti della Forza Pubblica e il Comando di Polizia Locale.

L’atto, che si fonda sugli articoli 5, 6, 7 e 142 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), che attribuiscono ai Comuni il potere di istituire obblighi, divieti e limitazioni, è già impugnabile: è ammesso ricorso al TAR del Lazio entro 60 giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua adozione. Per il quartiere Pichini si apre una fase nuova. Meno asfalto per le auto di passaggio, più spazio e sicurezza per chi ci abita.