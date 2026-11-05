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Tivoli, Villae e Fondazione Alinari collaboreranno per cinque anni

Sara Pietropaoli
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Sara Pietropaoli
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Foto - Alberto Samonà

L’istituto Villa Adriana e Villa D’Este ha firmato un accordo con la Fondazione Alinari per la Fotografia che durerà per i prossimi cinque anni. Si tratta di una collaborazione culturale e scientifica che permetterà di riscoprire l’archivio fotografico delle Villae e intraprendere un percorso espositivo di respiro internazionale. L’Istituto fotografico toscano aiuterà ad ampliare le competenze anche in ambito archivistico e di tutela del patrimonio oltre che a creare nuove collaborazioni. A rendere nota la firma dell’accordo è il direttore dell’Istituto Villae Alberto Samonà in un post sui social.

La Fondazione Alinari per la Fotografia nasce a Firenze nel 2020, per volere della Regione Toscana. Il progetto si occupa della valorizzazione del patrimonio fotografico della famiglia di fotografi Alinari e di “promuovere una diffusa cultura della fotografia”. Nel suo lavoro la Fondazione si occupa dell’istituzione di Musei della Fotografia attraverso un approfondito lavoro di ricerca, studio e restauro anche attraverso collaborazioni con enti pubblici e privati.

L’Istituto Villae è sostenuto dal Ministero della Cultura. Al suo interno contiene i principali siti archeologici di Tivoli: i due patrimoni UNESCO Villa Adriana e Villa D’Este, il Santuario di Ercole Vincitore, il Mausoleo dei Plautii e il Foro di Tivoli.

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