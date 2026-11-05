Guidonia incorona i suoi “Gemelli”: domani la consegna del premio cittadino in Municipio

C’è un legame indissolubile che unisce le frequenze radiofoniche nazionali, i grandi palcoscenici televisivi e la città di Guidonia Montecelio. Un filo conduttore che da anni viaggia sulle frequenze dell’ironia e del talento musicale e che ora troverà la sua consacrazione istituzionale. Venerdì 6 novembre, alle ore 16.00, la Sala Giunta del Municipio ospiterà la cerimonia ufficiale di conferimento del “Premio Città di Guidonia Montecelio 2026” ai “Gemelli di Guidonia”.

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Il trio vocale formato dai fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino riceverà il massimo riconoscimento cittadino, deliberato all’unanimità dallo scorso consiglio comunale del 21 ottobre. Un premio che non è soltanto un tributo alla carriera, ma un ringraziamento formale per aver trasformato il nome della propria città d’origine in un brand artistico sinonimo di qualità, garbo e successo popolare a livello nazionale.

La cerimonia, che si preannuncia sobria ma solenne, vedrà la consegna di un attestato ufficiale su carta pergamena. Come da tradizione, i nomi dei tre artisti verranno incisi, insieme all’anno di riferimento, sulla riproduzione della Torre Civica, l’emblema storico e architettonico che svetta sul comune alle porte di Roma.

Ma l’omaggio della città ai suoi figli prediletti non si esaurirà tra le mura del palazzo comunale. Nel fine settimana del 7 e 8 novembre, i “Gemelli di Guidonia” saliranno sul palco del Teatro Imperiale per riabbracciare il proprio pubblico. Per l’occasione, il trio ha scelto proprio la platea di casa per presentare, in anteprima assoluta, il loro nuovissimo e atteso spettacolo teatrale, prima di dare il via alla tournée nazionale. Un doppio appuntamento che si preannuncia già verso il tutto esaurito, segno di un affetto reciproco che il tempo e il successo non hanno scalfito.