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Guidonia dice addio a Franco Stragapede, padre del carnevale cittadino

Sara Pietropaoli
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Sara Pietropaoli
2 Minuti di lettura
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foto Daniele Di Cerbo

La città di Guidonia perde il fondatore del suo carnevale, Franco Stragapede. Dal 1980 al 2026 si è occupato ogni anno della realizzazione dei carri di cartapesta che colorano il carnevale della città. Grande anche il suo impegno sociale, attraverso le associazioni Cieli Azzurri e Tam Tam (da lui fondata) e la collaborazione con il Gruppo Scout Guidonia 2. Unanime il cordoglio delle istituzioni locali e dei cittadini. I funerali saranno alle 14:30 del 5 novembre, nella Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Guidonia Centro.

Carrozziere di professione, Franco Stragapede è stato un punto di riferimento per la città di Guidonia. Per oltre quarantacinque anni i suoi carri di cartapesta hanno colorato le vie del centro di Guidonia. Giganti meccanici che hanno incantato bambini e adulti. Nei messaggi di cordoglio in molti ricordano anche il suo impegno sociale e il volontariato. Con la fondazione Tam Tam, fondata nel 2006, Stragapede si occupava dell’invio di container in Etiopia, ricchi di beni di prima necessità e di aiuti per i bambini della zona.

“La città perde un uomo dal grande ingegno, e di straordinaria generosità, che per decenni è stato punto di riferimento per l’intera comunità” si legge nel comunicato stampa del sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo. “Sei stato un esempio di sensibilità verso tutte le ingiustizie e le sofferenze del mondo” scrive su Facebook Giuliano Santoboni. E c’è già chi chiede di dedicare a Franco Stragapede una strada o una piazza.

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