L’eliminazione dalla Nations League fa più male per il modo che per la sostanza. In un girone con Francia, Belgio e Turchia aver conteso la qualificazione fino all’ultima partita è stato un segno di crescita ma il 4-1 di Bruxelles, con una brutta prestazione nel complesso, ha lasciato il segno. Eppure tutto si era messo per il verso giusto con la doppio occasione tra Fagioli e Pisilli dove Lammens ha risposto presente e la rete di Pio Esposito che ha girato in porta un cross deviato. Nonostante un ottimo Donnarumma, autore di alcuni prodigiosi interventi, il Belgio ha colpito a ripetizione con De Cuyper in mischia, Ngoy dopo la respinta di Gigio, Dogu al termine di una serpentina di classe e Moreira con una conclusione precisa a tu per tu con il portiere. Negli ultimi istanti un rigore fallito da Pio Esposito, parato da Lammens, ha concluso una giornata negativa stabilendo un record difficilmente battibile: nel giro di pochi giorni due penalty falliti in Nazionale da due fratelli dopo l’errore di Sebastiano Esposito contro la Francia.

Classifica finale: Francia 13; Belgio 12; Italia 10; Turchia 0.

“E’ una sconfitta che non cambia il percorso di crescita. A marzo saremo ancora più forti”, sintetizza il commissario tecnico Roberto Mancini. Di sicuro impressionano i numeri di Pio Esposito: 10 gol in 15 partite in Nazionale.

Appuntamento al 6 dicembre a Belfast per il sorteggio delle qualificazioni agli Europei del 2028 da disputare in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda. Italia in prima fascia grazie a questo piazzamento in Nations League.

Nel dicembre “caldo” anche la sfida tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani per la presidenza, necessaria per un problema regolamentare in quanto Malagò era stato eletto pur non essendo tesserato con la Federazione Italiana Giuoco Calcio e in questo periodo a fare da Commissario era stato lo stesso Malagò. Insomma, il calcio italiano deve ancora uscire dalla crisi nonostante i buoni risultati giovanili.

Gli azzurri torneranno in campo nella primavera del 2027 per le qualificazioni oppure per le amichevoli.