Il valore della scelta, nell’era dell’eccesso

Viviamo in un momento di abbondanza. L’informazione è ovunque, sempre disponibile. Tutto scorre veloce. Le notizie nascono già vecchie. Le fonti non si verificano. La rappresentazione dei fatti è spesso manipolata a immagine e somiglianza dello sponsor di turno. Vietato soffermarsi. Vietato pensare. Anzi, il pensiero critico e l’analisi sono stranieri in patria. Non c’è esigenza di approfondimento nè ricerca della verità. È tutto avanspettacolo, con l’algoritmo a fare da padrone. Viviamo un marasma culturale di portata generale. Il sistema dell’informazione ha fatto e sta facendo le capriole e, purtroppo, non accenna a fermarsi. Il tutto a discapito della costruzione lenta del sapere.

In questo scenario culturalmente approssimativo, chi scrive ha una grande responsabilità. Urge andare in controtendenza affinché non si aggiunga altro rumore.

Pubblicare non basta. Non più. Serve selezione, verifica. Le fonti devono tornare ad essere centrali, validate. Dentro Magazine, in questi primi mesi, ha iniziato a muoversi proprio in questa direzione. La linea è abbastanza chiara. C’è un impegno concreto nella creazione di un prodotto editoriale innovativo, diversificato, che mantenga un forte legame con il territorio che lo ospita ma che guardi anche decisamente più lontano. Un format nuovo, più moderno, seppure con radici antiche e solide. Ci impegneremo per cercare di essere ancora di più un punto di riferimento autorevole e affidabile per i nostri lettori con notizie, approfondimenti, esclusive, curiosità e rubriche.