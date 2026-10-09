Dopo il pari contro l’Arezzo, la Primavera 3 del Guidonia Montecelio attende il Gubbio

Quarta giornata di campionato per la Primavera 3 del Guidonia Montecelio 1937 Fc che si prepara ad affrontare il Gubbio.

Sabato 10 ottobre alle 15, la squadra allenata da Tommaso Rocchi scende in campo al “XII Apostoli” di Fonte Nuova. In palio punti pesanti perché i guidoniani sono a caccia della prima vittoria stagionale per guadagnare posizioni in classifica, contro una compagine che al momento è avanti di una lunghezza.

La Primavera 3 del Guidonia Montecelio 1937 Fc scesa in campo contro l’Arezzo (foto Giovannercole)

Nel turno precedente pareggio a reti inviolate contro l’Arezzo, con poche occasioni da entrambe le parti. Liguori chiude lo specchio a Verdone nel primo tempo e a Kroni nella ripresa. Francia con un tiro da fuori e Serapiglia con una rovesciata nei minuti finali si rendono pericolosi tra i guidoniani.

“Una buona prestazione quella contro l’Arezzo che considero un avversario di valore in questo campionato. Nel primo tempo abbiamo sbagliato alcune giocate mentre nella ripresa la gara è stata più aperta. La squadra è sempre concentrata ed applicata, la vedo in crescita. Forse manca un po’ di convinzione dalla trequarti in su. Contro il Gubbio spero di vedere lo stesso atteggiamento per cercare di conquistare la prima vittoria”, l’analisi dell’allenatore Tommaso Rocchi.

In classifica comandando Juve Stabia e Sorrento a punteggio pieno, con 9 punti in tre giornate. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc, a quota 2 punti, ha come obiettivo principale, da matricola, quello di mantenere la categoria della Primavera 3 ma tutti credono nei grandi margini di miglioramento di questo gruppo.

Contro il Gubbio arbitra l’incontro il signor Andrea Borroni di Ostia Lido, assistenti Matteo Nason di Roma 1 e Nicolò Prili di Ciampino.

Biglietti acquistabili sul circuito informatico di “CiaoTickets”, presso le ricevitorie autorizzate e dalle 13:30 presso l’impianto sportivo, al costo di 5 euro per il ticket intero e di 3 euro per quello ridotto (escluso quanto dovuto per le commissioni).