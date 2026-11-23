Non solo assistenza, ma piena cittadinanza; non semplice tutela, ma la costruzione quotidiana di legami sociali. È la visione della città solidale tracciata dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, all’inaugurazione della nuova struttura del “Dopo di noi” alla Falcognana, nella periferia sud della Capitale. Una giornata solenne, scandita dalla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che secondo il primo cittadino “testimonia l’attenzione delle istituzioni ai diritti e alla dignità delle persone”.

Nel suo intervento davanti al Capo dello Stato, Gualtieri ha voluto mettere subito in chiaro il senso profondo dell’iniziativa: “Un’autonomia che non è mai isolamento, ma deve essere relazione, comunità, fraternità, aiuto, incontro e partecipazione”. Per il sindaco, infatti, garantire il futuro delle persone con disabilità o fragilità significa andare oltre la pura dimensione assistenziale, assicurando a ciascuno la possibilità di “vedersi riconosciuti pienamente come persone», capaci «di dare tanto alla vita della comunità” e di “poter godere pienamente dei diritti di cittadinanza”.

La struttura della Falcognana – dodici posti distribuiti in due appartamenti pensati per diventare “luoghi di incontro, di amicizia, di condivisione”, in dialogo aperto con il parco e con il resto del quartiere – è solo un tassello di una strategia più ampia. Gualtieri ha infatti rivendicato la scelta dell’Italia di dedicare una missione specifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alle infrastrutture sociali. Un’opportunità che a Roma si sta traducendo in numeri concreti, grazie alla sinergia tra Roma Capitale, Regione Lazio e l’Asp Asilo Savoia, sono in fase di realizzazione 34 progetti complessivi, per un totale di 43 case e 211 posti sul territorio cittadino.

Nel ringraziare don Luigi D’Errico per il lavoro svolto sul campo, il primo cittadino ha infine affidato alle istituzioni presenti l’impegno a proseguire su questa strada, affinché l’uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini “non deve essere un’utopia, ma una concreta realtà”.