Fonte Nuova, il Comune festeggia un quarto di secolo: celebrazioni allo Stadio XII Apostoli con scuole e istituzioni

Un quarto di secolo. Non è solo un anniversario, è un traguardo generazionale. Giovedì 15 ottobre 2026 il Comune di Fonte Nuova celebrerà i 25 anni dalla sua istituzione, avvenuta nel 2001 con la separazione da Mentana, e lo farà con una cerimonia che vuole tenere insieme passato e futuro.

L’appuntamento è alle ore 9.00 allo Stadio XII Apostoli, luogo scelto per una mattinata aperta alla comunità. A dare il via alle celebrazioni saranno gli alunni delle scuole del territorio, protagonisti di un momento che vedrà insieme autorità politiche, associazioni locali, i sindaci emeriti che hanno guidato Fonte Nuova in questi 25 anni e i rappresentanti dei Comuni limitrofi. Un segnale che sta ad indicare come la storia di Fonte Nuova si sia costruita insieme, pezzo dopo pezzo.

Il programma prevede momenti fortemente simbolici. Atteso l’intervento di Mattia Faraoni dedicato al tema del bullismo, un focus voluto per parlare direttamente alle nuove generazioni. A seguire il discorso del sindaco Umberto Falcioni, la benedizione da parte dei parroci del territorio e una serie di testimonianze dedicate all’identità, alla memoria e alle radici di una città giovane ma già con una storia da raccontare.

Nata come scommessa amministrativa, Fonte Nuova in venticinque anni ha costruito una sua identità precisa, tra espansione urbana, servizi e comunità. E questo anniversario – come sottolineano dall’amministrazione – non vuole essere soltanto una festa, ma un’occasione per mettere intorno allo stesso tavolo memoria, istituzioni, scuole e associazioni, guardando a ciò che è stato fatto e, soprattutto, a ciò che resta da fare.

Il filo conduttore è tutto nello slogan scelto per l’occasione: 25 anni di Fonte Nuova. Una storia costruita insieme. Il programma completo dei festeggiamenti sarà diffuso nei prossimi giorni sui canali social ufficiali del Comune.

