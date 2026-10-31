La Primavera 3 del Guidonia Montecelio ospita il Giugliano per ritrovare la via del gol

La Primavera 3 del Guidonia Montecelio 1937 Fc torna in campo questo pomeriggio al “XII Apostoli” di Fonte Nuova per la sesta giornata di campionato. Calcio d’inizio alle 15 contro il Giugliano. Acquisto dei biglietti direttamente presso l’impianto sportivo (5 euro per il ticket intero e 3 euro per quello ridotto). La squadra di Tommaso Rocchi è reduce da un brillante pareggio in casa della capolista Sorrento, ma è a caccia della prima vittoria stagionale.

In Campania la scorsa settimana è stata una partita combattuta con gli ospiti protagonisti di un ottimo primo tempo dove solo gli interventi di Limodio e alcuni errori sottoporta non hanno permesso ai rossoblù di portarsi in vantaggio. A trovare il gol al primo tiro in porta, al 4′ della ripresa, è stato il Sorrento con il diagonale di Malaforte. Ramogida è stato poi protagonista di alcuni interventi decisivi nella ripresa quando il Guidonia Montecelio 1937 Fc si è capovolto in attacco alla ricerca di un pareggio che è arrivato grazie ad una carambola tra Baietta e Casalini con quest’ultimo autore dell’autorete.

Il rientro tra i giocatori disponibili degli attaccanti permetterà al Guidonia Montecelio 1937 Fc di migliorare la fase offensiva.

“Contro il Sorrento abbiamo fatto un’ottima partita, non abbiamo mai mollato e siamo stati premiati all’ultimo secondo. Ho visto un grande spirito di gruppo. Occorre migliorare e concretizzare le occasioni da rete che si costruiscono”, sottolinea mister Rocchi.

Il Giugliano, avversario odierno, ha un punto in più in classifica ed è in cerca di un rilancio delle proprie ambizioni proprio come il Guidonia Montecelio 1937 Fc.

Arbitra l’incontro il signor Mattia Agnello di Frosinone, assistenti Marian Zara di Albano Laziale e Benedetto Federici di Roma 1.