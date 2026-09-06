Sequenza foto del gol di Mastrantonio, il Guidonia Montecelio batte la Pianese

Con un gol di Mastrantonio, il Guidonia Montecelio 1937 Fc batte la Pianese e vince la seconda partita casalinga su due del suo campionato di Serie C Sky WiFi.

E’ un successo che rimette subito in alta classifica i rossoblù che sabato riceveranno, sempre allo Stadio “Città dell’Aria”, la storica società della Reggiana.

La compagine di Lopez, ancora squalificato e in tribuna insieme al calciatore Borghini, cerca di fare subito la partita ma gli avversari chiudono tutti gli spazi. Al 42′ uno schema da calcio piazzato porta Santoro a servire Giannotti che calcia verso la porta trovando la risposta di Astaldi. All’inizio del secondo tempo ci prova Fabrizi dal limite dell’area ma Drago fa buona guardia e respinge bene. Al 9′ della ripresa il gol partita: Vertainen dalla destra crossa per il colpo di testa di Mastrantonio che con una girata indirizza verso l’angolino. Il Guidonia Montecelio 1937 Fc controlla il vantaggio, rischia in parte solo per un tiro di Bertini che finisce molto lontano dalla porta di Drago. Anzi, Ferrari potrebbe chiudere la gara su due ripartenze ma viene rimontato dai difensori ospiti.

“Questa è la Serie C, le partite sono difficili e non sempre tutto va per il verso giusto. Dobbiamo essere contenti per questo successo. Analizzando la partita di Caravaggio, abbiamo visto che la squadra aveva tirato 21 volte e da lì siamo ripartiti svolgendo una settimana di buoni allenamenti. Tonetto e D’Urso? Su Tonetto abbiamo grande fiducia, per me D’Urso è uno dei giocatori più forti della categoria e deve solo trovare la condizione perché durante la preparazione ha saltato alcuni giorni”, così il vice allenatore Giovanni Abate.

“Dedico il gol a Malomo che è tornato dopo quasi un anno. Abbiamo vinto una partita difficile”, le dichiarazioni del match winner Valerio Mastrantonio.

“Fuori dal campo siamo un grande gruppo, stiamo cercando di diventarlo anche nel rettangolo verde. E’ stata un’emozione tornare in campo e al mio ingresso Esempio mi ha detto che avrebbero tutti cercato di portare a casa i tre punti per me. Sono a disposizione di tutti, il numero di partite per me non fa la differenza e non mi cambia la carriera visto che proprio in questo match ho raggiunto la mia presenza numero 400 tra i professionisti”, chiude il difensore Alessandro Malomo.