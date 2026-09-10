Il ritorno in Champions League della Roma vale un punto

Sette anni dopo la Roma riparte da un risultato positivo. Il ritorno in Champions League vede i giallorossi soffrire contro il Fenerbahce ma il punto guadagnato è una base per il cammino delle otto partite della prima fase.

I turchi, all’ingresso in campo, omaggiano un club che manca da ben 18 anni nella massima competizione europea. E’ una serata di grandi emozioni. Elmaz e Akturkoglu impegnano subito Svilar che si fa trovare pronto. Attento anche Ederson dalla parte opposta con una parata sul primo palo su Dybala. Il vantaggio al 38′: Malen tiene palla e la tocca per Cristante che realizza con un diagonale preciso. All’inizio del secondo tempo Brown pareggia i conti con un pallonetto liftato. Poco dopo Muriqi potrebbe subito raddoppiare ma Svilar respinge di piede. E’ un momento di difficoltà per la Roma. Al 27′ un miracolo di Svilar che da terra riesce ad intervenire sulla conclusione di Aydin (servito dall’ex Lukaku, ndr) deviata da Rensch. Sul colpo di testa di Aké arriva in soccorso la traversa nell’ultimo brivido europeo.

L’allenatore Gian Piero Gasperini analizza così il grande ritorno in Champions League: “Un pari prezioso su un campo che ha visto le italiane andare sempre in difficoltà. Abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e a viso aperto. Per la classifica servono anche i pareggi per raggiungere l’obiettivo. Sul gol subito siamo usciti male e ci capita soprattutto quando siamo bassi e non attacchiamo. Dobbiamo migliorare, ci sono momenti che non possiamo stare nella metà campo avversaria per molti motivi e diventiamo più vulnerabili. Abbiamo cercato di fare il nostro gioco fino all’ultimo istante. I cambi? Il giusto approccio da parte di tutti. Kone è uscito per infortunio. Dybala è stato bravissimo per qualità e quantità, forse il più forte in campo. Falsa partenza nel secondo tempo? Due indizi fanno una prova, cercheremo di essere più attenti nella prossima partita. A volte nel calcio non è possibile spiegare tutto. Nel secondo tempo è stato tutto più difficile ma ci sono stati momenti che abbiamo portato dei pericoli come in occasione del dubbio sul rigore. Il Fenerbahce è risultato compatto. Questa competizione è di un altro livello”.

Prossimo turno in casa allo Stadio Olimpico contro il grande Real Madrid dell’ex di turno: il tecnico Mourinho. Già tutto esaurito.