Il primo allenamento a Guidonia Montecelio di Murgia, eroe di Supercoppa

Primo giorno di allenamento per Alessandro Murgia con il Guidonia Montecelio 1937 Fc. Che colpo di mercato per la società del presidente Mauro Fusano. Probabilmente l’operazione più importante completata in questi tre anni di storia di un club che sta dimostrando di crescere continuamente di peso nello scacchiere della Serie C Sky WiFi perché andare a trattare, con esiti positivi, profili come Murgia e Vertainen non è da tutti. Come giocatore Murgia è conosciuto come un centrocampista duttile. Dopo i trionfi giovanili in biancoceleste, Murgia disputa tre anni brillanti con la maglia della Lazio arrivando a disputare 49 partite ufficiali tra campionato, Coppa Italia, Europa League e Supercoppa Italiana dove diventa eroe per una notte segnando la rete decisiva per 3-2 nella finale contro la Juventus e portando alla sua squadra una coppa molto importante in bacheca. Dopo le due esperienze alla Spal e al Perugia, Murgia disputa tre campionati in Romania (due con l’Hermannstadt e uno con il Cluj) arrivando anche ad una finale della coppa nazionale. Murgia è già a disposizione dell’allenatore Giovanni Lopez che ora ha abbondanza di scelta in ogni reparto.

Dopo il ritiro di Castel Rigone, in questi giorni la squadra si sta allenando allo Stadio “Città dell’Aria” in vista dell’esordio ufficiale a Grosseto, venerdì 14 agosto alle 21, per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti del Guidonia Montecelio con una borraccia termica in omaggio da parte della società e la possibilità di cambi nominativi qualora impossibilitati a presenziare agli incontri. Per aderire basta andare sul circuito on line “Ciao Tickets” oppure recarsi ad uno dei punti abilitati come la Tabaccheria Vitale su via Roma al centro di Guidonia.