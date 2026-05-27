Guidonia, rifiuti abbandonati in via dei Sambuchi a Colle Fiorito: gli ispettori ambientali individuano i responsabili

Questa mattina, mercoledì 27 maggio, gli ispettori ambientali del Nucleo Tutela Ambiente-Fedra sono intervenuti in via dei Sambuchi, località Colle Fiorito, a seguito del rinvenimento di diversi sacchi di rifiuti abbandonati sulla sede stradale. Lo rende noto il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo attraverso sui canali social ufficiali dell’Ente comunale.

Le operazioni di verifica e l’accurato esame del materiale rinvenuto hanno consentito di risalire all’identità dei responsabili dell’illecito. Nei confronti dei trasgressori sarà ora notificata la prevista sanzione amministrativa, come disposto dalla normativa vigente in materia di abbandono di rifiuti.

L’amministrazione ricorda che l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico costituisce una violazione che danneggia il decoro urbano, comporta rischi igienico-sanitari e determina costi aggiuntivi per la collettività. Proseguono i controlli sul territorio da parte del Nucleo Tutela Ambiente per contrastare il fenomeno e tutelare l’ambiente. “Si ringraziano i cittadini per le segnalazioni che contribuiscono a mantenere pulita la città”, scrive Lombardo.