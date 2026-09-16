Monterotondo, nuove regole per “Il Sabato nei Quartieri”: accesso solo con auto private e documento d’identità

Svolta organizzativa per uno dei servizi più apprezzati dai residenti. Per rendere la raccolta straordinaria più rapida, ordinata e sicura, l’amministrazione comunale di Monterotondo ha introdotto nuove disposizioni per l’iniziativa itinerante “Il Sabato nei Quartieri”, che entreranno in vigore già dal prossimo appuntamento.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre, dalle 8.00 alle 12.00, presso la Torre civica in piazza Renato Borelli, angolo via dell’Artigianato. Un presidio pensato esclusivamente per le utenze domestiche, che negli ultimi mesi ha registrato un forte afflusso, con conseguenti code, rallentamenti alla viabilità e, in alcuni casi, conferimenti impropri. Da qui la decisione di rivedere le modalità di accesso.

La prima novità riguarda i veicoli. L’area di raccolta sarà accessibile esclusivamente alle autovetture private dei residenti. Non sarà più consentito l’ingresso a furgoni, van e camion. Per queste categorie di mezzi è stato disposto un divieto tassativo. All’ingresso, inoltre, sarà necessario esibire un documento d’identità per attestare la residenza e la natura domestica dell’utenza.

Cosa cambia per chi deve smaltire grandi quantitativi? L’amministrazione precisa che il servizio del sabato nei quartieri resta destinato a piccoli conferimenti domestici. Chi ha necessità di smaltire volumi ingenti di rifiuti o deve necessariamente utilizzare un mezzo commerciale dovrà rivolgersi direttamente all’Ecocentro Comunale di via Einstein 9, in Zona Industriale, che resta il punto di riferimento attrezzato per questo tipo di esigenze.

A garantire il regolare svolgimento della giornata e il rispetto delle nuove regole sarà il personale di APM, affiancato dalle Guardie Ambientali e dall’Associazione Carabinieri di Monterotondo, impegnati nel presidio dell’area e nella verifica dei requisiti.

“Piccole regole condivise per una città più pulita e vivibile”, è il messaggio dell’amministrazione, che ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita a consultare per il dettaglio sui rifiuti conferibili e sugli orari dell’Ecocentro il sito istituzionale del Comune e i canali ufficiali di APM.