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Allarmi bomba a Guidonia, l’assessore Venturiello: “Tutte le scuole cittadine hanno ricevuto simultaneamente la mail di minacce”

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Redazione
2 Minuti di lettura
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Una mattinata di straordinaria follia ha trasformato, in pochi minuti, una mail in un’emergenza di livello interprovinciale e nazionale. Tutte le scuole di ogni ordine e grado di Guidonia Montecelio hanno ricevuto simultaneamente la missiva digitale farneticante, contenente esplicite minacce terroristiche e l’annuncio della presenza di ordigni esplosivi negli edifici. La mail porta la firma di un fantomatico Mikhail Andropov, sedicente leader di un gruppo estremista denominato “Vilayat di Misoginistan”.

Leggi anche: Psicosi terrorismo via mail, oltre 150 scuole evacuate a Roma e provincia. Allarme anche a Guidonia

Ore concitate e il recupero della missiva dal cestino dello spam

In alcuni plessi scolastici i filtri anti-spam avevano inizialmente bloccato la mail, poi recuperata grazie ai controlli tempestivi sollecitati dal Comune e dalle Forze dell’Ordine. L’assessore alla Pubblica Istruzione Michele Venturiello ricostruisce i momenti di forte tensione vissuti negli uffici comunali e all’interno degli istituti scolastici, confermando l’applicazione obbligatoria dei protocolli ministeriali e il tempestivo coinvolgimento delle Forze di Polizia che hanno subito messo in sicurezza gli edifici.

Evacuazioni in massa tra Guidonia e Tivoli

Le autorità hanno quindi disposto l’immediata evacuazione di aule e spazi comuni, avviando le bonifiche e le ricognizioni degli edifici sia a Guidonia Montecelio che a Tivoli. Venturiello, sottolinea come si tratti di una prassi doverosa per garantire la sicurezza di studenti e personale.

Leggi anche: “Siamo venuti per annientarvi”, le minacce di “Vilayat di Misoginistan” svuotano le scuole anche a Tivoli

La pista digitale e il rischio chiusura per domani

Dalle verifiche di questa mattina è emerso che il server di invio era localizzato a Taiwan e la mail conteneva in indirizzo tutti gli istituti del territorio. L’amministrazione comunale è intanto pronta a valutare un’ordinanza per la chiusura delle scuole anche nella giornata di domani, qualora i controlli dovessero rendere necessari ulteriori accertamenti, con aggiornamenti ufficiali previsti nel corso del pomeriggio da parte del sindaco Mauro Lombardo.

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