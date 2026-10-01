Guidonia, Setteville: blackout programmato e niente lezioni domani all’Istituto comprensivo Garibaldi di via Todini

Niente lezioni domani venerdì 2 ottobre per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Garibaldi”. Con ordinanza sindacale n. 339 del 30 settembre 2026, il sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo, ha disposto la chiusura anche del plesso di via Todini 56, estendendo il provvedimento già previsto per la sede di via Todini 29.

Alla base della decisione, la comunicazione della dirigenza scolastica che ha informato l’amministrazione dell’interruzione programmata dell’energia elettrica da parte della società Areti. L’intervento, inizialmente previsto solo per il civico 29, è stato successivamente esteso anche al civico 56 di via Todini.

Una circostanza che ha spinto il Comune ad adottare misure precauzionali. “Alla luce di tale circostanza, l’amministrazione ha ritenuto opportuno adottare le necessarie misure a tutela della sicurezza degli studenti, del personale scolastico e dell’intera comunità educativa”, si legge nell’ordinanza.

Per l’intera giornata di venerdì, dunque, entrambi i plessi resteranno chiusi. Sarà poi la dirigenza scolastica, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, a provvedere all’adozione delle misure necessarie per garantire la continuità del servizio e il regolare funzionamento delle attività non interessate dal provvedimento, nel rispetto del diritto allo studio e delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.