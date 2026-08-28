Tivoli prima nel Lazio, 30 mila euro dalla Regione per “IncanTivoli 2026”: luci d’artista e concerti per il Natale

C’è anche Tivoli, e al primo posto, tra i vincitori del bando della Regione Lazio per la promozione e la valorizzazione del territorio. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 30.000 euro per il progetto “IncanTivoli 2026”, che ha sbaragliato la concorrenza con un punteggio di 98 su 100.

Il piano, presentato dall’amministrazione comunale, prevede due assi portanti per le prossime festività natalizie: da un lato l’illuminazione artistica dei principali siti culturali della città, dall’altro una rassegna di concerti diffusi nel centro storico. L’obiettivo è costruire un calendario di eventi più ricco e qualificato, capace di attrarre visitatori e valorizzare il patrimonio tiburtino nel periodo di maggiore afflusso turistico.

“Un risultato importante, che ci permette di costruire un calendario di eventi ancora più ricco e qualificato in occasione delle festività, senza chiedere più soldi ai Tiburtini”, si legge nella nota diffusa dall’amministrazione.

Il finanziamento si inserisce, secondo quanto riferito dal Comune, in una strategia più ampia portata avanti negli ultimi due anni e orientata all’intercettazione di fondi sovracomunali. Una linea programmatica rivendicata come prioritaria: garantire crescita e investimenti evitando di incidere sulla fiscalità locale.

“In questi due anni sono arrivati svariati milioni di euro per progetti che contribuiranno concretamente alla crescita e alla valorizzazione di Tivoli”, prosegue la nota.

Nel comunicato un ringraziamento esplicito del sindaco Marco Innocenzi è rivolto all’assessore competente Vincenzo Tropiano e agli uffici comunali che hanno curato la predisposizione della proposta progettuale, risultata prima in graduatoria regionale.

Con “IncanTivoli 2026” l’amministrazione punta dunque a trasformare il Natale in un’occasione di promozione territoriale, unendo luce, musica e patrimonio.