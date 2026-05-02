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Premio Maurizio Maestrelli 2026 a Tivoli: lunedì 11 maggio c’è Ivan Provedel. Tutti gli ospiti presenti

Emanuele Rossi
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Emanuele Rossi
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Lunedì 11 maggio alle ore 18:30 si terrà la cerimonia di consegna del Premio Maurizio Maestrelli 2026 al Grand Hotel Duca d’Este. L’evento riconosce ogni anno i meriti alle eccellenze del mondo del calcio e Tivoli Terme sarà il polo in cui si riuniranno diverse stelle.

L’elenco dei premiati di quest’anno si conferma di altissimo profilo, coprendo ogni settore del panorama calcistico:

  • Settore Tecnico: Silvio Baldini (CT Italia U21 e ad interim Nazionale Maggiore), Cristian Daniel Ledesma (Allenatore U17 SS Lazio).
  • Protagonisti sul campo: Ivan Provedel (SS Lazio), Marco Palestra (Cagliari Calcio), Farès Ghedjemis (Frosinone Calcio).
  • Management e Istituzioni: Paolo Bedin (Presidente Lega Serie B), Federico Cherubini (AD Parma), Carlalberto Ludi (DS Como), Valentino Angeloni (Dir. Settore Giovanile Fiorentina).
  • Scouting e International: Pasquale Sensibile (Capo Scouting PSG), Patrizia Panico (Technical Advisor Nazionale Malta).
  • Comunicazione e Team: Fabrizio Casinelli (Direttore Comunicazione Rai), Alberto Marangon (Team Manager Milan), Luigi Barbiero (Coordinatore LND).
  • Cultura e Spettacolo: Mattia Beltegrandi, in arte Briga (Cantautore).

Verrà infine riconosciuto a Gian Piero Ventura, ex ct dell’Italia da luglio 2016 a novembre 2017, il Premio Città di Tivoli. “Portare il Premio Maestrelli a Tivoli Terme è per me motivo di grande orgoglio” – dichiara il Consigliere Comunale Enrico Pagliaroli – “Sono certo che Tivoli Terme saprà accogliere con calore questi grandi nomi, in una giornata che celebra il calcio non solo come sport, ma come cultura e memoria“.

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