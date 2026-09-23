Torna Ginestra sulla panchina del Guidonia Montecelio 1937 Fc

Il ritorno di Ciro Ginestra in panchina non rappresenta il classico cambio di allenatore nel calcio professionistico ma la testimonianza di una proprietà, quella del Guidonia Montecelio 1937 Fc, capace di prendere delle scelte coraggiose per raggiungere gli obiettivi fissati ad inizio stagione e come sappiamo tutti in via del Campo Sportivo sperano di disputare i play off di Serie C nel 2027.

Proprio Ginestra, su intuizione vincente e decisiva del presidente Mauro Fusano, subentrò a David D’Antoni nell’inverno del 2025 portando la squadra alla vittoria del campionato di Serie D quando nessuno ci credeva più, considerando che i rossoblù si trovano al sesto posto a meno sette dalla vetta (addirittura a meno nove durante l’intervallo della prima partita di Ginestra contro l’Olbia, ndr). La cavalcata con 13 vittorie su 15 partite è già storia.

Restano tre gli allenatori della storia del Guidonia Montecelio 1937 Fc giunta al terzo anno: D’Antoni, Ginestra e Lopez. Sabato, nel corso di una conferenza stampa, la società interverrà sull’argomento dell’allontanamento di mister Lopez che lascia dopo due vittorie, tre pareggi e una sconfitta (quattro gare su sei disputate in casa, ndr).

Sannipoli si conferma un giocatore importante in zona gol (foto Giovannercole)

Tuttavia è tempo di pensare al futuro. Ginestra ha già guidato la squadra in allenamento e domenica ritroverà quella Vis Pesaro fatale un anno fa: c’è anche da riscattare, infatti, la sconfitta subita per 2-1 nell’inverno del 2025 con un Di Paola in forma strepitosa tra gli avversari. Una motivazione in più per fare bene per il tecnico nativo di Pozzuoli che crede fortemente in questa rosa.

A Ginestra, infatti, la possibilità di potersi esprimere con più alternative rispetto alla scorsa annata quando fu costretto a fare a meno di giocatori importanti durante il ritorno dopo un ottimo girone di andata, arrivando a schierare giovani come Bafaro in gare delicate.

La prima preoccupazione riguarda le condizioni dell’attaccante finlandese Vertainen che difficilmente farà parte della spedizione verso Pesaro. Da valutare anche lo stato fisico di Errico.

La prossima partita casalinga contro il Pineto, in programma per domenica 4 ottobre, rappresenterà il ritorno davanti al proprio pubblico per Ginestra e si spera di ritrovare il sostegno visto con il Livorno che ha toccato quota 833 tagliandi emessi tra la Tribuna Montecelio e Curva Guidoni (appena cinque gli ospiti da aggiungere al dato a causa della restrizione verso i residenti di Livorno e provincia, ndr), un dato oggettivamente in aumento rispetto alle precedenti sfide disputate in un periodo estivo, con un gran caldo e molti cittadini lontani da casa.

Una panoramica tra campo e tribuna Montecelio durante il match contro il Livorno (foto Giovannercole)

Massima concentrazione, tuttavia, verso la gara contro la Vis Pesaro, al cospetto di una squadra a caccia della vittoria per allontanare la crisi dopo un inizio complicato. Sono queste le partite più difficili, con i padroni di casa impossibilitati nel lasciare altri punti e pronti a tutto pur di muovere la classifica. Di questo il Guidonia Montecelio 1937 Fc è consapevole: aumentare, se possibile, tutti gli sforzi.