Via libera dalla conferenza dei servizi decisoria per Pietralata, Gualtieri: “Il nuovo stadio della Roma è una certezza, si farà”.

Via libera decisivo per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Si è chiusa con parere positivo la conferenza dei servizi decisoria sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’impianto giallorosso, l’ultimo tassello necessario per arrivare al provvedimento di autorizzazione unica.

La seduta conclusiva si è tenuta questa mattina al parlamentino del Consiglio superiore dei lavori pubblici, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un passaggio che di fatto sblocca l’iter amministrativo e avvicina in modo concreto l’apertura dei cantieri.

“Il nuovo stadio a questo punto è una certezza, si farà”, ha commentato a caldo il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri. I tempi per l’apertura dei cantieri potranno essere anche molto spediti. Si parla dei primi mesi del 2027. “È stato fatto un lavoro straordinario per realizzare uno degli stadi più belli del mondo, oltre a una completa riqualificazione di un quadrante di Roma, con tanto verde e tanti parchi pubblici. Sarà un’opera bellissima che potrebbe essere pronta già nel 2029”, ha aggiunto il sindaco.

Il primo cittadino ha ringraziato per “l’unità e la collaborazione di tutti”, che ha permesso di procedere “con tempi molto, molto serrati”. E ha indicato la prossima tappa: “Adesso subito pancia a terra al lavoro per prepararci all’apertura dei cantieri, all’inizio del 2027”.

Soddisfazione anche dal territorio. Il presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, definisce il parere “un passaggio fondamentale nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio”.

“Non parliamo soltanto di un impianto sportivo – spiega Umberti – ma di una straordinaria occasione di rigenerazione, sviluppo e crescita per Pietralata e per tutto il quadrante. La nostra priorità è che una trasformazione di questa portata sappia dialogare con il territorio e produrre benefici concreti per chi vive quotidianamente questi quartieri”.

Per il presidente del Municipio, Pietralata ha ora la possibilità di diventare uno dei simboli della nuova Roma, in grado di tenere insieme sport, servizi, spazi pubblici, mobilità e sviluppo. “Vogliamo che il cambiamento generato dallo stadio vada oltre i confini dell’impianto e diventi un’occasione per migliorare la qualità urbana e rendere il nostro territorio sempre più attrattivo, moderno e vivo”.

Il Municipio, assicura Umberti in conclusione, “continuerà a seguire con attenzione ogni successivo passaggio di propria competenza, mantenendo al centro l’interesse pubblico, le esigenze dei cittadini e la valorizzazione del territorio”.