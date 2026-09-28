“Tivoli sicura”, 140mila euro per installare telecamere nei pressi delle scuole

La Giunta del comune di Tivoli ha oggi approvato il progetto “Tivoli sicura”, grazie a cui saranno installate 40 nuove telecamere di videosorveglianza nei pressi delle scuole di tutto il territorio tiburtino. Il bando “Sicurezza in Comune 2026” ha permesso di raccogliere dalla Regione Lazio un contributo di 70mila euro. La città di Tivoli ne ha investiti inoltre altri 70, per un totale di 140mila euro. L’obiettivo è garantire sicurezza nelle aree vicine alle scuole, oltre che contrastare atti di vandalismo o atti associabili alla microcriminalità diffusa.

La spiegazione del sindaco di Tivoli

Il sindaco Marco Innocenzi ha dichiarato: “Con questo intervento salirà a oltre 100 il numero di apparecchi per la videosorveglianza comunale in funzione a cui va aggiunto il sistema di controllo attivo sulle sei strade di accesso al centro cittadino, che registra h24 le targhe di tutti i mezzi in entrata e uscita.

Manteniamo l’impegno a continuare a lavorare per una città più sicura. È in fase di definizione un ulteriore intervento che comprende l’installazione di altre 50 videocamere, che utilizzeranno la tecnologia dell’intelligenza artificiale, con collegamento a una centrale operativa h24. Queste saranno installate nei punti più sensibili di tutti i quartieri del territorio comunale. Inoltre stiamo verificando la possibilità di concedere dei contributi economici ai cittadini e alle imprese che installeranno telecamere di ultima generazione e metteranno a disposizione delle autorità le registrazioni”.