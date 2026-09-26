Italia ko contro il Belgio in Nations League. Ora mette paura anche la Turchia

Il commissario tecnico Roberto Mancini prova a rendere meno amara la sconfitta dell’Italia contro il Belgio subita allo Stadio Olimpico di Roma per la prima giornata della Nations League ma il tentativo non riesce ed ora preoccupa anche la trasferta in casa della Turchia di Vincenzo Montella per il secondo turno di lunedì sera alle 20.45. Non ci siamo e questo si vede soprattutto nel primo tempo, quando più volte Donnarumma con le sue parate tiene in piedi gli azzurri: strepitoso intervento sul diagonale di De Ketelaere con il portiere che tecnicamente lascia scivolare un piede per andare giù più velocemente. E l’Italia? Buone notizie da Pio Esposito che colpisce un palo con una girata. Romano, tanto atteso, sbaglia un passaggio facile a centrocampo in occasione del gol del vantaggio degli ospiti realizzato da Godts con una serpentina che mette a sedere tutta la difesa italiana prima del rasoterra glaciale. Al 23′ Donnarumma si supera sulla bordata di De Ketelaere e sulla successiva ribattuta di Raskin, volando anche sul colpo di testa di Godts prima di strigliare i suoi. Al 36′ buon guizzo di Cambiaghi che vola sulla sinistra e crossa dove Kean va di piattone sfiorando il palo. Il tiro sull’esterno della rete di Ngoy è l’ultimo brivido della prima frazione.

L’Italia gioca bene nella ripresa, fino alla seconda rete del Belgio che chiude i conti. Sempre con un guizzo di Cambiaghi arriva il cross per Kean, tiro di prima intenzione che Lammens respinge con un’ottima estensione del piede e riflessi felini. Il portiere belga si esalta anche sulla girata ravvicinata di Pio Esposito dimostrando anche un ottimo senso della posizione. Un errore di Barella lancia il contropiede di Lukebaiko, serie di finte e tiro dal limite all’angolino. C’è tempo per un’altra occasione di Calafiori che con l’esterno manda fuori e per un clamoroso tiro alto di Scalvini da un metro.

Finisce con Lukaku che zittisce i fischi indicando il risultato di 2-0, Donnarumma non ci sta e rimprovera l’attaccante.

“Nel primo tempo abbiamo sofferto, nel secondo abbiamo giocato meglio noi. Dobbiamo dimenticarci quanto accaduto in passato. C’è molto da lavorare. I fischi sono meritati per la sconfitta. Sarà tutto diverso quando arriveremo in cima”, conclude con fiducia il ct Mancini.

Gli omaggi a Franco Baresi e Sandro Mazzola sono nella storia così come il numero di partite disputato dalla Nazionale Italiana: 900 incontri con 481 vittorie, 242 pareggi e 177 sconfitte.