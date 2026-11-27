“La riattivazione della ex località di Guidonia Montecelio-S.Angelo presenta significative criticità per le ricadute sul servizio ferroviario e sotto il profilo infrastrutturale. Le configurazioni analizzate evidenziano infatti una pluralità di vincoli“. Si chiude in questo modo lo studio di fattibilità di RFI richiesto dalla Regione Lazio e dal comune di Guidonia Montecelio per valutare la riapertura della vecchia stazione di Guidonia Centro (Guidonia Montecelio-S.Angelo).

Da luglio le polemiche non finiscono. A partire proprio dai pendolari che stanno vivendo in prima persona il cambiamento legato alla chiusura della vecchia stazione e al trasferimento del servizio a Colle Fiorito, dove la distanza è di circa 2 km. Il sindaco Mauro Lombardo ha fissato per domani, sabato 28 novembre, alle ore 10, presso la biblioteca comunale di via Moris, un incontro pubblico con i cittadini proprio per discutere delle criticità emerse dallo studio di RFI.

L’annuncio dei pendolari

Il Comitato dei Pendolari non contesta solamente la chiusura della vecchia stazione. Ha infatti deciso di rivolgersi alla giustizia tramite un ricorso d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del Codice di procedura civile, contestando in più la gestione della nuova stazione ferroviaria.

I pendolari hanno depositato il ricorso al Tribunale Ordinario di Tivoli e la Giudice, la dottoressa Maria Teresa Pia Farina, ha fissato l’udienza per il prossimo 13 gennaio.

Il presidente del Comitato, Giuseppe Siragusa, ha spiegato: “Questa è l’unica azione giudiziaria per difendere pendolari, studenti e lavoratori, portata avanti direttamente dai cittadini che si sono tassati e organizzati di fronte all’esasperazione per i disagi”.

La risposta dell’opposizione allo studio di fattibilità RFI

Lo studio di fattibilità, di cui si discuterà approfonditamente domani, ha già provocato i primi malumori nei confronti del sindaco Mauro Lombardo e della sua Amministrazione. RFI, nel documento, si dichiara disposto a proseguire il confronto per la riapertura della vecchia stazione, ma partendo dalle difficoltà sia economiche che strutturali già definite.

Da questa apertura finale si muove l’opposizione, precisamente il gruppo consiliare di Guidonia Montecelio del Partito Democratico. “RFI evidenzia la complessità dell’intervento, individua criticità infrastrutturali e organizzative, prospetta differenti soluzioni tecniche. In nessun passaggio del documento sancisce però l’impossibilità di riattivare la stazione. Al contrario, conferma la propria disponibilità a proseguire il confronto”.

Il Partito Democratico contesta con questo comunicato l’operato del sindaco. Aggiunge poi: “Per oltre due anni il sindaco Mauro Lombardo ha sostenuto che fosse tecnicamente impossibile riattivare la storica stazione ferroviaria di Guidonia Centro, persino nella configurazione di semplice fermata. L’analisi tecnica di RFI, richiesta con colpevole ritardo, smentisce questa narrazione”.

Due appuntamenti da seguire

Arrivare ad una soluzione politica, ma ancor prima ad una soluzione per i cittadini, appare almeno nei prossimi giorni difficile. L’incontro pubblico di sabato 28 novembre e l’audizione in Commissione di lunedì 30 dell’ingegnere delegato Marco Rettighieri saranno utili per comprendere quali margini e scenari esistano per il futuro della stazione. Resta da capire se le criticità evidenziate da RFI rappresentino un ostacolo definitivo alla riapertura di Guidonia Montecelio-S.Angelo, oppure, come auspicano i cittadini, se si potrà trovare una soluzione alternativa.