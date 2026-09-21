Guidonia, il sindaco affida il “nodo” delle stazioni ferroviarie a un manager di Stato: delega a Marco Rettighieri

Una delega, affidata a titolo gratuito, a un uomo che le ferrovie italiane le ha dirette dall’interno. Il sindaco Mauro Lombardo ha conferito all’ingegner Marco Rettighieri l’incarico di coordinare tutte le questioni relative al trasporto ferroviario, alle infrastrutture, alle stazioni e alle fermate, con un focus specifico sul progetto di raddoppio della linea nel tratto tra Tivoli Terme e Guidonia Montecelio.

L’atto, firmato nella giornata odierna, attribuisce a Rettighieri quattro funzioni chiave: monitorare l’avanzamento di opere e progetti ferroviari che interessano il territorio comunale; vagliarne la fattibilità tecnica e proporre correttivi nell’interesse dei cittadini; partecipare a sopralluoghi, conferenze di servizi, riunioni e tavoli tecnici; elaborare proposte e soluzioni innovative.

Incarichi di questo tipo — esterni alla giunta, conferiti a personalità con i requisiti per la carica di consigliere comunale — sono previsti dalle linee programmatiche del sindaco e, come ricorda il Comune, sono espletati a titolo totalmente gratuito e senza alcun diritto al rimborso spese.

Il curriculum

La scelta di Lombardo punta dichiaratamente sull’esperienza. Rettighieri ha ricoperto per decenni incarichi apicali in RFI – Rete Ferroviaria Italiana, è stato direttore generale di ATAC, l’azienda del trasporto pubblico di Roma, e per Italferr ha diretto i lavori di costruzione delle infrastrutture per l’Expo 2015 di Milano.

“Ho ritenuto utile e necessario affidare questa delicata delega all’ing. Rettighieri per la sua sterminata competenza ed esperienza nel campo del trasporto su ferro e, più in generale, nella pianificazione delle grandi infrastrutture strategiche”, dichiara il sindaco Lombardo. “Il suo patrimonio di conoscenze, relazioni e competenze sarà messo, gratuitamente, a disposizione della Città di Guidonia Montecelio che è anche la sua città”.

Il nodo della nuova stazione

L’incarico arriva nel momento più delicato per la mobilità guidoniana. È stata da poco presentata la nuova stazione di Guidonia Montecelio, realizzata da RFI sulla linea FL2 Roma-Tivoli con un investimento di 80 milioni di euro, in parte finanziati con fondi PNRR.

L’intervento segue l’attivazione del raddoppio tra Lunghezza e Tivoli Terme, avvenuta nel luglio 2025, e fa parte del più ampio potenziamento della direttrice Roma-Pescara. Gli interventi consistono nel raddoppio di circa 10 km di linea, per la maggior parte in affiancamento all’esistente.

La nuova infrastruttura sorge in prossimità dell’aeroporto, a ovest di Colle Fiorito, ed è destinata a sostituire la storica stazione di Guidonia centro, la cui chiusura – prevista da un progetto avviato vent’anni fa – ha acceso nelle ultime settimane un aspro dibattito pubblico in città. Il progetto, a regime, dovrebbe consentire una frequenza dei treni ogni 15 minuti nelle ore di punta.

Proprio su questo punto Rettighieri prende le distanze dalla polemica: “Garantisco il mio impegno per aiutare l’amministrazione a governare al meglio la complessa vicenda che si è verificata in conseguenza della chiusura della vecchia stazione e dell’apertura della nuova. Conosco nei dettagli, per avere partecipato in diverse fasi del suo iter, il progetto di raddoppio della linea Roma-Guidonia e voglio offrire un supporto al sindaco e ai miei concittadini. Naturalmente, non parteciperò al dibattito politico che infiamma l’opinione pubblica, ma cercherò di fornire soluzioni tecnicamente percorribili per migliorare efficienza e fruibilità del servizio”.

Il completamento dell’ultimo tassello, il raddoppio Tivoli Terme – Guidonia, è indicato da RFI come fase 3 del progetto e, secondo le associazioni dei pendolari, è ancora in attesa di finanziamento pieno. Una partita che il nuovo delegato dovrà seguire direttamente ai tavoli romani con Regione Lazio e Rete Ferroviaria Italiana.