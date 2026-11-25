A Tivoli il pomeriggio del 25 novembre è stato segnato dallo scoppio di due bombe carta nel giro di pochi minuti. La prima esplosione è avvenuta nei pressi della scuola elementare San Getulio, la seconda nel parcheggio multipiano di piazza Matteotti, entrambe intorno alle 17:00. Nessun ferito, solo spavento e un vetro in frantumi nell’edificio scolastico. Il sospetto è che i due episodi siano collegati tra loro.

Il Gruppo Consiliare Socialista, nel suo comunicato stampa, sottolinea come la città di Tivoli si trovi in una situazione di emergenza che non può più essere ignorata. “Dobbiamo prevenire e la violenza, la delinquenza e gli atti intimidatori da qualsiasi parte essi arrivino”. Nel Consiglio Comunale straordinario del prossimo 30 novembre verrà fatta un’interrogazione per discutere di sicurezza e ordine pubblico, oltre alla proposta di un incontro con il Prefetto e il Comitato per l’Ordine Pubblico. Anche il capogruppo di Fratelli d’Italia Fabio Attilia parla di “un fatto grave che non va sottovalutato“, ma rimane più cauto in attesa dello sviluppo delle indagini. Intanto invita alla collaborazione e alla calma.

Sui social i cittadini si mostrano allarmati. In molti chiedono maggiore sicurezza e parlano di una crescente situazione di degrado.