Un fascio di luce che squarcia il buio della sera per trasformare la pietra delle istituzioni in un manifesto civile. Dalle 17.30 alle 23 di mercoledì 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la facciata di Palazzo Senatorio, in piazza del Campidoglio, si è tinta di rosso. Sulla storica sede di Roma Capitale è stato proiettato il 1522, il numero nazionale gratuito e attivo 24 ore su 24 per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, nell’ambito della campagna istituzionale “Fatti sentire”.

Ma il segnale non si è fermato al cuore della Capitale. Lungo la direttrice che dal quadrante nord-est si spinge fino ai piedi dei Monti Lucretili e alla Valle dell’Aniene, un filo ideale ha unito amministrazioni e comunità locali in una mobilitazione corale che ha affiancato al gesto simbolico dell’illuminazione momenti di confronto pubblico.

I luoghi simbolo illuminati sul territorio

Roma. Oltre a Palazzo Senatorio al Campidoglio — illuminato con il numero antiviolenza 1522 — nella Capitale la campagna di sensibilizzazione ha coinvolto i principali palazzi istituzionali, tra cui Palazzo Chigi.

Guidonia Montecelio. Il Palazzo comunale di piazza Matteotti, dotato di un impianto di illuminazione architetturale inaugurato a inizio novembre proprio per le ricorrenze civili e sociali, ha fatto da cornice alle iniziative cittadine del 25 novembre, culminate nell’inaugurazione di una panchina rossa al Campus e in un flash mob in piazza.

Mentana. Il tributo della città garibaldina ha trovato il suo baricentro nei luoghi della memoria storica, intorno al complesso dell’Ara-Ossario Garibaldino e del Museo Garibaldino, simboli identitari della comunità.

Tivoli. La città tiburtina ha rinnovato l’adesione illuminando di rosso i propri luoghi rappresentativi — come Palazzo San Bernardino e la Rocca Pia — accompagnando l’accensione con spettacoli teatrali e raccolte fondi a sostegno dei centri antiviolenza locali come Rete Rosa.

Fonte Nuova e Monterotondo. Anche i rispettivi municipi – Palazzo comunale di via Machiavelli a Fonte Nuova e Palazzo Orsini a Monterotondo – hanno aderito al richiamo della Giornata internazionale, inserendo l’illuminazione delle sedi istituzionali all’interno dei programmi di sensibilizzazione promossi con le scuole e le associazioni del territorio eretino e nomentano.

Oltre il simbolo, la rete sul territorio

Se il rosso scelto per vestire le facciate dei municipi richiama il sangue delle donne uccise per mano maschile e il dolore di una ferita ancora aperta, l’obiettivo dichiarato dalle amministrazioni è evitare che l’impegno si esaurisca nello spazio di una sola notte. La proiezione del 1522 sul Campidoglio e le iniziative diffuse nei comuni dell’hinterland romano puntano infatti a rendere visibili e accessibili i presidi di ascolto, i centri antiviolenza e le reti di supporto attive quotidianamente sul territorio.