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San Gregorio da Sassola, inaugurato il nuovo campo sportivo

Danilo D'Amico
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Danilo D'Amico
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Inaugurato mercoledì 9 settembre a San Gregorio da Sassola il nuovo campo sportivo “Luigi Antenucci” che accoglierà gli allenamenti e le partite della Gregoriana, club che milita nel campionato di Promozione.

L’intervento di riqualificazione ha interessato il rifacimento del manto sintetico e la ristrutturazione degli spogliatoi.

Presente la squadra della Gregoriana guidata dal direttore sportivo Arnaldo Petrucci e alcuni giocatori degli anni passati.

“Come sindaco, ritenendo di rappresentare i sentimenti di tutta la popolazione, non ho potuto far altro che ringraziare la Città Metropolitana di Roma e soprattutto il vice sindaco Sanna per l’impegno profuso per consentire che l’opera fosse portata a compimento”, l’intervento di Giovanni Colagrossi.

Con la benedizione è arrivato anche il taglio del nastro del primo cittadino insieme a Pierluigi Sanna, vice sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, e alla consigliera delegata Alessia Pieretti.

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