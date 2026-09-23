Monterotondo, recupero salme: esauriti in 9 mesi i 10 interventi previsti. Comune costretto a integrare il servizio

Dieci recuperi in nove mesi, contro una media storica di tre o quattro l’anno. È l’andamento purtroppo “eccezionale” registrato nel 2026 che ha costretto il Comune di Monterotondo a dover di nuovo intervenire nella programmazione di un servizio istituzionale obbligatorio.

Con la determina n. 1037 del 22 settembre, il Dipartimento Servizi alla Persona ha disposto un nuovo affidamento diretto per il servizio di recupero delle salme accidentate rinvenute sul territorio comunale e del relativo trasferimento presso gli obitori competenti.

Il servizio, che rientra tra quelli istituzionali obbligatori per i Comuni ai sensi del D.P.R. 285/1990, riguarda la rimozione di salme, resti e parti anatomiche dal luogo di ritrovamento – sia pubblico che privato – su disposizione della Pubblica Autorità, e il successivo trasporto all’obitorio di Roma o in altro luogo indicato.

L’affidamento originario, disposto con determina n. 1036 del dicembre 2025, era stato quantificato in 4.200 euro per un massimo di 10 interventi, al costo unitario di 420 euro. Una stima costruita sull’andamento degli anni precedenti. Stima che però si è rivelata insufficiente: alla data odierna, fanno sapere dal Comune attraverso gli atti ufficiali, i 10 interventi sono già stati tutti effettuati, a tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Per non lasciare scoperto un servizio non programmabile e che richiede immediatezza, l’amministrazione ha quindi deciso di affidare ulteriori 4 interventi, per un importo massimo di 1.680 euro, esente Iva.

Ad eseguire il servizio sarà ancora l’Agenzia Onoranze Funebri Valentini di Valentini Fiorella, con sede in via Reno a Monterotondo, che secondo quanto riportato nell’atto “ha svolto regolarmente le prestazioni contrattuali previste garantendo il pieno rispetto dei tempi e degli standard qualitativi richiesti”. L’operatore ha già dato la propria disponibilità a mantenere le stesse condizioni economiche.

Proprio per il valore contenuto – inferiore alla soglia dei 5.000 euro – il Comune ha potuto avvalersi della deroga al principio di rotazione prevista dall’art. 49, comma 6 dello stesso Codice: avviare una nuova procedura per cercare un altro operatore, spiega la determina, “comporterebbe tempi tecnici incompatibili con l’esigenza di garantire la continuità e l’immediata disponibilità del servizio”.