Disturbi dello spettro autistico, contributi fino a 5mila euro. A Fonte Nuova al via le domande per il rimborso delle terapie

Un aiuto concreto per le famiglie che ogni giorno affrontano il percorso complesso dei disturbi dello spettro autistico. La Regione Lazio ha riaperto i termini per il sostegno economico destinato ai nuclei familiari con minori autistici, un contributo che può arrivare fino a 5.000 euro l’anno per figlio.

Non si tratta di un bonus una tantum, ma di un rimborso delle spese già sostenute per gli interventi terapeutici. Le famiglie devono presentare formale richiesta di ammissibilità e dimostrare di essersi rivolte esclusivamente a professionisti iscritti nell’apposito elenco regionale approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale, o a un centro qualificato che al suo interno abbia professionisti presenti in quell’elenco.

Cosa viene rimborsato

Rientrano tra le spese ammissibili i trattamenti che rientrano nei programmi psicologici e comportamentali strutturati – ABA, EIBI, ESDM, i programmi educativi TEACCH – nonché gli altri trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta in favore di minori nello spettro autistico, come previsto dalle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il tetto di spesa ammissibile massimo per ogni minore è fissato a 5.000 euro annui. L’importo effettivo del contributo, però, potrebbe variare. Come prevede lo stesso Regolamento regionale, l’entità del sostegno sarà valutata in base alle risorse disponibili e al numero di istanze ammesse in rapporto all’assegnazione del fondo da parte della Regione Lazio, per garantire equità di trattamento ai richiedenti.

Previsti criteri di priorità. Avranno la precedenza i nuclei familiari con un numero di figli nello spettro autistico superiore a uno e con un ISEE inferiore o pari a 8.000 euro.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata dagli esercenti la responsabilità genitoriale, con diagnosi di autismo, ISEE, documenti di identità e la rendicontazione delle spese con fatture intestate al minore o ai genitori.

Attenzione alle cause di esclusione. Saranno automaticamente escluse le domande inoltrate con modalità diverse o oltre il termine previsto, non sottoscritte o prive della documentazione completa, e soprattutto quelle che presentano spese per interventi erogati da professionisti non iscritti all’elenco regionale.

L’elenco dei professionisti che hanno autorizzato la pubblicazione dei recapiti è consultabile sul portale di Salute Lazio e della Regione Lazio.

Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato per le ore 12.00 del 21 ottobre 2026. Per informazioni, le famiglie possono rivolgersi al Segretariato Sociale del proprio Comune di residenza o al PUA, il Punto Unico di Accesso del Distretto sociosanitario di appartenenza.