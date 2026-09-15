Tivoli, West Nile virus: scatta la disinfestazione precauzionale. Ecco il calendario quartiere per quartiere

Interventi notturni, porte e finestre chiuse e qualche accortezza per animali domestici e alimenti. L’amministrazione comunale di Tivoli, come già annunciato in una precedente comunicazione, ha predisposto in via precauzionale un piano di disinfestazione per contrastare il West Nile virus, che interesserà nei prossimi giorni l’intero territorio tiburtino.

Un’operazione capillare, programmata nelle ore notturne per ridurre al minimo i disagi alla popolazione, ma che richiede la collaborazione dei cittadini.

Il calendario degli interventi adulticidi è stato suddiviso in tre tranche. Si comincia martedì 16 settembre, dalle 23.00 alle 3.00 del mattino, con il centro storico.

Si prosegue mercoledì 17 settembre, sempre nella fascia oraria 23.00-3.00, nelle frazioni di Piagge, Arci e Bivio di San Polo.

Si chiude giovedì 18 settembre, dalle 23.00 alle 3.00, con un intervento esteso a Villa Adriana, Villaggio Adriano, Paterno, Campolimpido, Favale e Colle Nocello.

Per Tivoli Terme, Borgonovo e Braschi, invece, l’amministrazione ha disposto un protocollo differenziato. A tutela dei residenti affetti da gravi allergie e da sensibilità chimica multipla, in quelle aree non verrà effettuata la disinfestazione adulticida ma un trattamento di tipo larvicida. L’intervento, come da programma, è previsto per i giorni 21 e 23 settembre.

Le raccomandazioni ai cittadini

Nelle zone e negli orari interessati dai trattamenti adulticidi, il Comune invita la popolazione ad adottare alcune semplici ma fondamentali precauzioni.

Si raccomanda di non esporre all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti e biancheria; di tenere chiuse porte e finestre durante le ore dell’intervento; di svuotare i sottovasi delle piante per evitare ristagni; e di tenere in casa gli animali domestici per tutta la durata della disinfestazione.

L’invito dell’amministrazione è a rispettare le indicazioni per garantire la massima efficacia del trattamento e la sicurezza di tutti.