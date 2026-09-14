Bollo auto, arriva la rottamazione quinquies: la Regione Lazio aderisce, cosa cambia per gli automobilisti

C’è una novità importante per migliaia di automobilisti del Lazio. Il bollo auto non pagato potrà rientrare nella rottamazione quinquies, la nuova definizione agevolata dei tributi locali e regionali introdotta con la Legge di Bilancio 2026 e ampliata dal Decreto Fiscale 38/2026.

È un passaggio tutt’altro che scontato. Perché, a differenza delle precedenti rottamazioni statali, questa misura non è un condono generalizzato e non vale automaticamente in tutta Italia. Essendo il bollo un tributo regionale, l’accesso alla procedura dipende infatti dalla scelta della singola Regione. E il Lazio ha scelto di esserci.

Alla scadenza fissata al 31 luglio 2026, sono solo cinque le amministrazioni che hanno formalmente aderito: Campania, Lazio, Basilicata, Puglia e Umbria. Un elenco ristretto, che colloca il Lazio tra le prime a muoversi – insieme alla Puglia – nell’avviare l’iter per l’adesione.

Chi può accedere

La misura riguarda esclusivamente i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione in un arco temporale molto preciso: dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Se il debito per il bollo è stato affidato ad AdER in quel periodo e la Regione di competenza è tra quelle aderenti, si può accedere alla sanatoria.

Per gli automobilisti laziali, dunque, si apre una finestra concreta per chiudere vecchie pendenze. Chi invece risiede in una Regione che non ha aderito non può dare per scontato l’accesso a questa specifica procedura.

Quanto si risparmia e come si paga

Il vantaggio è sostanziale: per le posizioni ammesse vengono azzerate le sanzioni e gli interessi indicati nella cartella esattoriale. Resta da pagare solo l’imposta originaria e le spese di procedura.

Due le strade: versamento in un’unica soluzione oppure una rateizzazione particolarmente lunga. Il debito definito in via agevolata potrà essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali, con un importo minimo di 100 euro per ciascuna rata. Una formula pensata per rendere sostenibili anche le posizioni più pesanti.

Il calendario: il Lazio al centro

Le date sono già fissate. Entro il 15 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili online gli elenchi dei carichi ammessi alla rottamazione quinquies.

Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 si potrà presentare domanda di adesione. Poi bisognerà attendere il nuovo anno: entro il 28 febbraio 2027 AdER comunicherà l’importo dovuto e il piano di rateazione. Il primo versamento, sia per chi sceglie l’unica soluzione sia per chi rateizza, è fissato al 31 marzo 2027.

E chi è fuori dalla quinquies?

L’assenza di una Regione dall’elenco non chiude ogni porta. La stessa Legge di Bilancio 2026 ha previsto uno strumento parallelo per i debiti gestiti direttamente dagli enti, senza passaggio per AdER.

In questo senso si muovono le iniziative autonome: la Sicilia, ad esempio, ha varato il cosiddetto “straccia bollo”, con condizioni e tempistiche diverse dalla rottamazione nazionale.

Per gli automobilisti del Lazio, però, il percorso è più lineare. L’adesione della Regione alla rottamazione quinquies rende finalmente applicabile anche al bollo auto uno strumento finora riservato ai tributi erariali. A patto di verificare con attenzione la propria posizione: non tutti i vecchi bolli sono rottamabili, ma per chi rientra nei requisiti, è l’occasione per chiudere i conti con il passato senza il peso di anni di sanzioni e interessi.