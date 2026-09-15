Regione Lazio, dopo lo psicologo arriva il pedagogista a scuola: partito l’esame della legge contro il disagio giovanile

Dopo lo psicologo, il pedagogista. La Regione Lazio fa un altro passo verso una scuola che non sia solo luogo di formazione, ma presidio educativo e relazionale. Ha preso il via oggi, 15 settembre, in consiglio regionale l’iter della proposta di legge che istituisce il servizio di pedagogia scolastica nelle scuole del Lazio.

L’esame è iniziato in commissione Politiche giovanili e diritto allo studio, presieduta da Angelo Tripodi. A illustrare il provvedimento il primo firmatario, il consigliere di Forza Italia Cosmo Mitrano.

“Si tratta di una proposta in continuità con la legge già approvata sulla psicologia scolastica – ha spiegato Mitrano – Questa maggioranza sta dimostrando grande sensibilità verso i nostri giovani e verso la scuola. C’è bisogno di ricreare un mondo di relazioni, serve un mondo educativo che possa aggregare e promuovere il benessere di ogni giovane, sia fisico che mentale, relazionale”.

Parole che fotografano un’emergenza ormai evidente. La scuola, secondo Mitrano, “non rappresenta più soltanto un aspetto formativo, ma anche l’aspetto educativo. Le famiglie stanno poco dietro ai nostri ragazzi, c’è la necessità di maggior supporto. Lo sforzo dei genitori deve essere accompagnato da quello delle istituzioni”.

L’obiettivo dichiarato è ambizioso: costruire un sistema strutturato e stabile, capace di intercettare il disagio prima che diventi emergenza. “Siamo a un vero e proprio punto di svolta nelle politiche educative della Regione Lazio – ha concluso il consigliere azzurro – Vogliamo mettere in campo questo ulteriore strumento per avere un approccio integrato che possa prevenire il disagio giovanile”.

Una linea che ha trovato sponda trasversale in commissione. Ad intervenire sulla proposta, con un generale apprezzamento, sono state Eleonora Berni (FdI), Laura Corrotti (FdI), Chiara Iannarelli (FdI) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista). Il giudizio condiviso è che la figura del pedagogista possa rafforzare la funzione educativa della scuola, affiancando e completando il lavoro già avviato con lo psicologo scolastico.

Sulla stessa lunghezza d’onda il presidente Tripodi, per il quale si tratta di “una proposta di legge che dà la possibilità di ricreare un sistema di relazioni e appartenenza”.

Ora l’iter entra nella fase dell’ascolto del territorio. Prima di chiudere la seduta, la Commissione ha fissato il calendario: entro le ore 12 del 21 settembre dovranno essere inviate le segnalazioni dei soggetti da audire. Le audizioni inizieranno il 29 settembre.