Tivoli, viabilità: al via la nuova sperimentazione in centro: da oggi (e per tre mesi) limitazioni per i bus Cotral

Da questa mattina (lunedì 14 settembre) cambia la viabilità nel cuore di Tivoli. Con l’ordinanza n. 139 del 10 settembre 2026, firmata dalla dirigente del Settore Polizia Locale Eleonora Giusti, il Comune ha disposto una nuova disciplina sperimentale del traffico che durerà tre mesi, fino al 13 dicembre.

Nel mirino ci sono gli autobus Cotral provenienti dai paesi della Valle dell’Aniene e del Giovenzano. Una misura drastica, ma secondo l’amministrazione comunale del sindaco Marco Innocenzi, necessaria per sciogliere quello che viene definito “da sempre un punto critico della viabilità” cittadina: lo snodo di Largo San Giovanni.

Attraverso i canali social istituzionali, il sindaco spiega: “Agiamo sulla viabilità al centro e nei quartieri per garantire che vi siano meno disagi. Con la riapertura delle scuole ed il ritorno dalle ferie abbiamo stabilito misure per ridurre l’impatto del traffico sulla vita dei cittadini. A largo San Giovanni estendiamo per tutta la giornata il divieto di transito a una parte consistente degli autobus Cotral. Nel mentre, ai Colli di Santo Stefano, il Comune metterà a disposizione degli abitanti, delle navette che consentiranno di raggiungere facilmente il centro cittadino. L’assessore Simonetta D’Ignazi ha lavorato quotidianamente insieme a me e agli uffici, per arrivare a queste positive soluzioni”.

Il nodo San Giovanni sotto assedio

Lì, spiega l’ordinanza, confluiscono “tutti gli assi di traffico provenienti dalla Valle dell’Aniene (Subiaco, Vicovaro e paesi limitrofi) e dalla Valle del Giovenzano (Castel Madama, Gerano, Ciciliano, Sambuci)”. Un flusso incessante, aggravato dal passaggio dei mezzi pubblici, che nelle ore di punta paralizza via Empolitana e via Acquaregna.

Un’analisi dei flussi condotta da tecnici specializzati ha confermato ciò che i residenti denunciano da anni: “Una parte rilevante delle criticità deriva dal transito degli autobus provenienti dai Comuni limitrofi”.

Già nei mesi scorsi, a seguito di un tavolo tecnico interistituzionale tra Comune e Cotral Spa – richiesto con nota prot. n. 77148/2025 – era stata avviata una prima sperimentazione che limitava le corse al capolinea di Largo Saragat senza percorrere l’asse via Acquaregna – via Empolitana nella fascia 7-9 del mattino. Una fase che, secondo il Comando della Polizia Locale, “ha comportato un sensibile miglioramento della circolazione”. Ora si passa alla seconda fase, più estesa.

Cosa prevede l’ordinanza

A partire da oggi, 14 settembre 2026, e per tre mesi, tutti gli autobus Cotral provenienti dalla Strada Provinciale 33A Empolitana e diretti al capolinea di Tivoli – Largo Saragat non potranno più transitare per il nucleo centrale di Largo San Giovanni.

Due i punti chiave del provvedimento, valido dal lunedì al venerdì, per l’intera durata del servizio, esclusi i festivi infrasettimanali: 1) In via Acquaregna, all’intersezione con Largo Saragat, scatta il divieto di transito per i bus Cotral provenienti dalla Empolitana diretti a Largo Saragat attraverso San Giovanni. 2) In via Empolitana, all’intersezione con via Acquaregna: obbligo di svolta a sinistra, in direzione Largo Saragat, per tutti i mezzi Cotral provenienti dalla SP33A. In sostanza, i bus che scendono dalla Tiburtina-Empolitana dovranno raggiungere il capolinea con una svolta diretta, senza più tagliare il centro cittadino.

Disagi per i pendolari?

La misura interessa migliaia di pendolari che ogni giorno raggiungono Tivoli da Subiaco, Vicovaro, Castel Madama e dagli altri centri limitrofi. Cotral, a cui l’ordinanza è stata già notificata insieme a Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, dovrà adeguare i percorsi. Nessuna variazione, almeno per ora, per il traffico privato.

Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune, è immediatamente esecutivo. La Polizia Locale è incaricata di farne rispettare l’osservanza. Contro l’ordinanza è ammesso ricorso al Tar del Lazio entro 60 giorni.