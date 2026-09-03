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Guidonia, viale Roma chiusa a tratti per il rifacimento del manto stradale: scattano divieti e sensi unici alternati

Elisabetta Aniballi
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Elisabetta Aniballi
3 Minuti di lettura
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Al via i lavori di rifacimento del manto stradale su viale Roma. Lo ha disposto la Polizia Locale con l’ordinanza n.299 del 1° settembre 2026, firmata dal dirigente comandante Paolo Rossi e dal funzionario Gabriella Iachini, su richiesta del Rup (Responsabile unico del procedimento) dell’Area VI Lavori Pubblici, il funzionario Adelfio Novelli.

Un intervento atteso e necessario per una delle arterie più trafficate della città, che comporterà però disagi importanti per residenti e automobilisti per diverse settimane. I provvedimenti scatteranno sempre a partire dalle ore 19.00.

Il cronoprogramma.

La prima fase parte oggi, 3 settembre. Nel tratto compreso tra le intersezioni di via Pantano e via Ferrulli viene istituito il divieto di sosta su entrambi i lati con rimozione forzata e il senso unico alternato, regolato da movieri o semaforo di cantiere. Seconda tappa dal 7 settembre, sempre a partire dalle 19.00, tra via Ferrulli e la rotatoria con viale Dell’Unione, anello rotatorio compreso. Stesse misure previste: divieto di sosta totale e senso unico alternato.

La fase più critica è prevista dal 14 settembre. Il tratto tra la rotatoria di viale Dell’Unione e Largo Maurizio Simone sarà completamente chiuso alla circolazione veicolare, ad eccezione dei residenti. Confermato anche qui il divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati. È il tratto che richiederà maggiore attenzione, con deviazioni obbligatorie per chi attraversa la zona.

Infine, dal 17 settembre, i lavori si sposteranno tra il cavalcavia della S.P. 27/b e l’intersezione con via Pantano, con il ritorno al regime di senso unico alternato e divieto di sosta.

Nell’ordinanza il Comando precisa che le misure si intenderanno operanti solo in presenza effettiva del cantiere e che la ditta esecutrice avrà l’obbligo di posizionare la segnaletica almeno 48 ore prima dell’avvio di ogni fase, di garantire il passaggio ai mezzi di soccorso, alle Forze di Polizia e ai pedoni in sicurezza, e di assicurare l’accesso alle abitazioni e alle attività commerciali.

“Considerato che per consentire il regolare svolgimento dei lavori si rende necessario disciplinare la circolazione e sosta per tutta la durata degli stessi”, si legge nel provvedimento, che richiama gli articoli 5 e 7 del Codice della Strada.

Al termine di ogni intervento la circolazione dovrà essere ripristinata in condizioni di sicurezza e la carreggiata liberata da ogni ingombro.

Agli automobilisti il consiglio è di programmare percorsi alternativi, soprattutto nelle ore serali, e di prestare massima attenzione alla segnaletica di cantiere. 

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