Tivoli, il 29 agosto l’ultima apertura serale di Villa Adriana: per salutare l’estate nel silenzio delle rovine illuminate

Quando il sole scivola dietro la campagna romana e Villa Adriana inizia a tingersi di luce radente, il grande complesso voluto dall’imperatore Adriano cambia volto. Succederà ancora, per l’ultima volta ad agosto, il prossimo sabato. Sarà l’ultima apertura serale del mese per le VILLÆ di Tivoli, l’occasione per salutare l’estate nel silenzio delle rovine illuminate.

Il programma dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este, diretto da Alberto Samonà, ha scandito tutta l’estate con aperture oltre il tramonto. Villa d’Este ha aperto lunedì 10, mercoledì 12 e giovedì 13 agosto; Villa Adriana sabato 15 agosto, nella serata di Ferragosto, e sabato 29 agosto; il Santuario di Ercole Vincitore sabato 1 e sabato 8 agosto.

Ma il 29 non sarà una semplice visita in notturna. Alle 20.00, dalla Torre di Roccabruna – il belvedere astronomico che Adriano volle come suo osservatorio privato – è in programma “Ad osservar le stelle”, l’osservazione astronomica del cielo estivo, uno degli appuntamenti più suggestivi dell’intera stagione, in un anno in cui, complice anche l’eclissi totale di sole, l’astronomia è stata protagonista.

Per l’occasione Villa Adriana resterà aperta dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.30. Passeggiare nel Pecile, intorno al Canopo, dentro le Grandi Terme o davanti al Teatro Marittimo al calare del giorno significa ritrovare l’ingegno di Roma sotto un’altra luce. “Le aperture serali delle VILLÆ restituiscono questi siti unici al mondo alla dimensione di un tempo dilatato, dove le luci notturne ridefiniscono le architetture e gli spazi”, ha sottolineato il direttore Alberto Samonà sul sito istituzionale dedicato alla promozione delle antiche dimore. Una dimensione, ha spiegato ancora, che “trasforma la percezione dei nostri monumenti in un’esperienza unica, tra architetture di rara bellezza, acqua e paesaggio”.

Dopo il 29 agosto, l’estate delle VILLÆ non finisce del tutto. Il calendario si chiuderà il 18 settembre a Villa Adriana con un’ultima apertura straordinaria e il concerto Lumen lunae. Gli ingressi serali sono previsti con il biglietto ordinario. Restano validi anche gli abbonamenti “Villæ 365” e “Villæ Pass”. Un consiglio, per chi arriva da Roma e dalla Valle dell’Aniene: arrivare presto, per cogliere quell’ora sospesa in cui il giorno non è ancora notte. È lì, dice chi le VILLÆ le vive ogni estate, che Tivoli rivela la sua magia più autentica.