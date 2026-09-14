Portoferraio, nel cuore del centro storico via Oreste Bertucci: la cerimonia con le istituzioni, i cittadini e il figlio Adalberto

C’è un angolo di Portoferraio che da ieri ha un nome nuovo. È la parte alta di via Stanislao Bechi, all’incrocio con Piazza al Fico, di fronte all’ingresso del vecchio ospedale di via Victor Hugo. Da ieri è ufficialmente Via Oreste Bertucci.

Una intitolazione dal valore profondamente simbolico, perché Oreste Bertucci – storico presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e provincia per 38 anni – in quella stessa Piazza al Fico nacque nel 1920, a pochi passi dalla targa appena scoperta.

La cerimonia, svoltasi alle 10.30 di ieri, domenica 13 settembre, ha visto una partecipazione corale e commossa. Oltre alla famiglia Bertucci, erano presenti il sindaco di Portoferraio Tiziano Nocentini, rappresentanti di maggioranza e minoranza consiliare, gli ex sindaci Mario Ferrari e Giovanni Fratini, i rappresentanti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, l’associazione Reduci di Guerra e una nutrita delegazione di Consulenti del Lavoro giunta da Roma, insieme ai colleghi elbani.

Visibilmente emozionato, ha preso la parola Adalberto Bertucci, figlio di Oreste e attuale Presidente dell’Ordine di Roma, che ha raccolto l’eredità morale e professionale del padre.

“Un momento emozionante e toccante, che ha confermato come il legame della nostra famiglia con l’Isola d’Elba si rafforzi ogni giorno di più – ha dichiarato – Voglio ringraziare, a nome mio e dei miei figli Marco e Federica, tutte le persone, dalle istituzioni ai cittadini, che hanno partecipato”.

Poi il ricordo professionale: “Voglio rivolgere un ulteriore ringraziamento alla delegazione di Consulenti del Lavoro arrivata all’Elba da Roma. È la riprova di come mio padre, per 38 anni alla guida dell’Ordine di Roma, abbia rappresentato per molti un modello da seguire, un esempio di passione e abnegazione per la nostra categoria, la professione più bella del mondo. A 20 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 2006, il nome di Oreste Bertucci entra nella toponomastica della città che gli diede i natali. Un riconoscimento che unisce idealmente Portoferraio e Roma, la sua terra e la sua professione”.

“Vogliamo onorare un portoferraiese con la P maiuscola, che ha sempre portato l’Elba nel cuore – ha commentato il sindaco Nocentini – Questa intitolazione nel centro storico è il giusto riconoscimento a un uomo di grande spessore morale e civile”.

Chi era Oreste Bertucci

Nato a Portoferraio nel 1920 in Piazza al Fico, Oreste Bertucci è stato una figura di riferimento per la storia civile ed economica del secondo Novecento.

Giovanissimo, durante la Seconda Guerra Mondiale, si distinse per coraggio e senso del dovere. Nel settembre del 1943, militare presso la batteria contraerea delle Grotte, partecipò alla difesa della città sotto i bombardamenti, rimanendo ferito. Un episodio rimasto nella memoria cittadina.

Impegnato a lungo anche nella vita amministrativa come consigliere comunale di Portoferraio, decise poi di trasferirsi a Roma, dove costruì quella che sarebbe diventata una carriera esemplare.

È stato uno dei protagonisti della nascita e dell’affermazione della figura del Consulente del Lavoro in Italia. Per 38 anni consecutivi ha guidato l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma e provincia, accompagnando generazioni di professionisti, contribuendo con autorevolezza e lungimiranza allo sviluppo normativo e deontologico della categoria. Il suo nome è oggi legato alla Fondazione Studi Oreste Bertucci, che ne porta avanti l’eredità culturale.

Scomparso a Roma nel 2006, non ha mai reciso il legame con la sua isola. Con questa via, quel legame diventa pietra, targa e memoria permanente.