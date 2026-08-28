Tivoli: al via la 78a sagra del pizzutello

Da venerdì 28 agosto a sabato 5 settembre la città di Tivoli si prepara ad accogliere la nuova edizione della tradizionale Sagra del Pizzutello, ormai giunta al suo 78 o anno. Un programma che porta a scoprire gli orti storici della città e questo prodotto del territorio.

L’inaugurazione è prevista alle 18:00 del prossimo 28 agosto presso la Rocca Pia, dove oltre alla degustazione aperta al pubblico verranno presentate le visite guidate e le varie attività di queste giornate. Percorsi di varia difficoltà per incontrare da vicino i produttori di pizzutello e scoprire nuovi angoli di Tivoli, di solito inaccessibili. Sabato 29 Villa Gregoriana accoglierà una lezione di yoga gratuita in mezzo al verde, mentre ai bambini saranno dedicati vari laboratori che si svolgeranno alle Scuderie Estensi dal 1 al 4 settembre. La giornata più ricca è domenica 30 agosto, con l’archeomercato a piazza Garibaldi, la tradizionale benedizione delle uve e la sfilata del carro per le vie della città, con la distribuzione dei grappoli ai cittadini.

Per approfondire la storia di questo evento caro alla città, in via della Sibilla 33 verrà istituito il museo del pizzutello e per tutto il mese di settembre le strade saranno decorate da istallazioni a tema. Un percorso attraverso la tradizione e uno sguardo rivolto al futuro.

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