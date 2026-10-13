Tivoli, furto nella notte al ristorante “Nami Sushi”

Tivoli questa mattina ha subito l’ennesimo brusco risveglio. Nella notte, un uomo avrebbe fatto irruzione nel ristorante Nami Sushi a Largo Sant’Angelo, portando via l’incasso e le mance. Stando alle prime ricostruzioni, il bottino ammonterebbe a circa 3000 euro. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri, che hanno rilevato i filmati delle telecamere del ristorante e della zona.

L’atto criminale che ha coinvolto il ristorante sarebbe avvenuto intorno all’1:45 del mattino. L’uomo, nonostante le telecamere di videosorveglianza, avrebbe sfondato a calci la vetrata della porta d’ingresso. Una volta all’interno, il malvivente avrebbe forzato la cassa automatica e portato via con sé anche i salvadanai destinati alle mance, dileguandosi in direzione del Santuario di Quintiliolo.

Per la città di Tivoli si tratta dell’ennesimo atto criminale in poco tempo. Dopo gli incendi che hanno visto coinvolto diverse automobili nella zona di via Empolitana, questo furto riaccende la polemica sulla sicurezza nella città, con residenti e commercianti che continuano a chiedere maggiore illuminazione notturna e controlli.