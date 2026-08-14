Guidonia, ordinanza severissima e Daspo urbano contro il degrado notturno: un’altra stretta su alcol, vetro e lattine

Niente più bottiglie di birra stappate sulle panchine, niente lattine portate via dai minimarket dopo cena. Per un mese, Guidonia Montecelio prova a spegnere la movida molesta con un’ordinanza severissima. Un provvedimento che porta la firma del sindaco Mauro Lombardo, con cui l’amministrazione ha disposto misure straordinarie per contrastare “l’abuso di alcol e prevenire episodi di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica e comportamenti a rischio, in particolare nelle ore serali e notturne del periodo estivo”. Alla base, si legge nell’ordinanza, i numerosi episodi di turbativa registrati negli ultimi anni. Bivacchi, arredi urbani danneggiati, atti di vandalismo e le continue segnalazioni dei cittadini, con il coinvolgimento sempre più frequente di minori.

Il provvedimento entrerà in vigore alla mezzanotte del 14 agosto e resterà valido fino alla mezzanotte del 12 settembre 2026, su tutto il territorio comunale. E sono tre i pilastri della stretta. Il primo riguarda gli esercizi di vicinato alimentari e misti, che dovranno abbassare la saracinesca dalle 21 alle 5 del mattino successivo. Una chiusura anticipata che mira a tagliare alla radice l’approvvigionamento serale.

Il secondo è il divieto di vendita. Dalle 21 alle 5 sarà vietato vendere alcolici e superalcolici a chiunque, dalle medie e grandi strutture ai laboratori artigianali, dai distributori automatici ai circoli privati. Restano escluse solo le attività di somministrazione vere e proprie – bar, ristoranti, strutture ricettive. Nella stessa fascia oraria, scatta anche lo stop alla vendita per asporto e alla somministrazione di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in bottiglie di vetro e lattine di alluminio. L’unica concessione prevista, è il servizio assistito al tavolo, dentro e fuori i locali, a patto che i contenitori vengano rimossi immediatamente dopo il consumo, e il normale servizio al banco con bicchieri in vetro.

Il terzo pilastro è il più visibile per chi vive l’estate all’aperto. Dalle 21.00 alle 5.00 sarà vietato consumare alcolici in luogo pubblico o aperto al pubblico. Si potrà bere soltanto all’interno delle aree degli eventi programmati e patrocinati dal Comune, e solo per tutta la durata della manifestazione. Resta comunque in vigore, in ogni ora del giorno e della notte, l’articolo 7 del Regolamento di Polizia Urbana, che vieta di detenere e consumare alcol con modalità che creino pregiudizio al decoro e alla sicurezza, con sequestro immediato delle bottiglie.

Tolleranza zero anche sul fronte dei più giovani. “È fatto divieto assoluto di cedere, anche gratuitamente, bevande alcoliche ai minori di 18 anni”, si legge nel provvedimento.

Chi non rispetta le regole rischia salato. Per chi vende fuori orario o in vetro e lattine, la sanzione è di 2.500 euro, che sale a 5.000 in caso di recidiva per due volte in un anno, con tanto di segnalazione al Questore per la sospensione dell’attività fino a quindici giorni. Per chi viene sorpreso a bere in strada, la multa è di 500 euro. Nei casi più gravi, scatterà il Dacur, il divieto di accesso alle aree urbane previsto dalla legge 48/2017, il cosiddetto Daspo urbano. Un’estate, insomma, con il bicchiere più sorvegliato.