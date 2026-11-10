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“Tivoli POP”, il PD dedica tre giorni al dibattito pubblico in vista delle elezioni

Sara Pietropaoli
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Sara Pietropaoli
2 Minuti di lettura
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tivoli pop
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Si è concluso la tre giorni Tivoli POP, l’evento del Partito Democratico di Tivoli dedicato al dibattito pubblico con i cittadini. Dal 6 all’8 novembre, tre giorni di dialogo con gli esponenti di partito, discussioni aperte su tematiche sociali e l’obiettivo di creare un programma solido in vista delle prossime elezioni. Tra gli ospiti Marta Bonafoni, coordinatrice della Segreteria Nazionale, Daniele Leodori, segretario regionale e Rocco Maugliani, segretario della Provincia di Roma. A chiudere l’evento è stato l’intervento dell’ex presidente della Regione Lazio e attuale eurodeputato Nicola Zingaretti.

Ad aprire l’evento è stato l’incontro con i tre segretari del PD. Nella serata del 6 novembre Bonafoni, Maugliani e Leodori hanno a lungo discusso con i cittadini e i rappresentanti dei comitati di quartiere del futuro del partito anche in vista delle prossime elezioni: ipotetico programma e alleanze a livello nazionale e territoriale, con uno sguardo su ciò che accade nella politica estera. Sabato è stata la giornata più impegnativa, con i tavoli tematici al fine di comprendere quali siano le esigenze più urgenti nella città di Tivoli. Si è parlato di lavoro, cultura, politiche di genere e sociali e cosa può fare il partito dal punto di vista politico. Queste tematiche sono state poi riassunte nella mattinata di domenica, con l’augurio di incontrarsi di nuovo e di continuare attivamente la vita politica sul territorio.

Nicola Zingaretti, ospite della giornata dell’8, ha concluso l’evento con un intervento che richiama all’ascolto dei territori e al dialogo con gli altri, guardando al futuro “I contenuti (del programma) dovranno rimettere al centro la dignità delle persone. Allora si riaprirà un nuovo ciclo”.

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